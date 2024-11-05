12 простых и быстрых способов передать файлы с Android на ПК

Файлы на телефоне часто нужно быстро передать на компьютер, будь то фотографии, документы или видео. И хотя кажется, что для этого потребуется USB-кабель, на самом деле есть множество удобных способов обмена данными не только с помощью провода.

Про 12 методов, которые помогут вам быстро и просто перенести файлы с Android на ПК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , специализирующийся на технологической тематике.

USB-кабель

Один из популярных и простых способов передачи файлов с Android на ПК с Windows - через USB-кабель. Скорость передачи зависит от размера файлов, хранилища устройств и кабеля. Если ваш телефон использует хранилище UFS, передача будет быстрее, чем хранилище eMMC. SSD-накопители на вашем ПК с Windows будут поддерживать более быструю передачу, чем обычные диски SATA.

Недостатком использования кабеля USB для передачи файлов является то, что ваше устройство Android должно быть разблокировано при подключении к ПК.

Как перенести файлы с Android на ПК с Windows с помощью USB-кабеля:

Разблокируйте свое Android-устройство и подключите его к ПК с Windows с помощью кабеля

При подключении устройств вы увидите уведомление на вашем Android-устройстве. Нажмите на него

Выберите Передача файлов/Android Auto или что-то подобное в зависимости от вашего устройства

Вы увидите диск, названный в честь вашего устройства Android на вашем ПК с Windows. Откройте его

Теперь вы можете передавать файлы между обоими устройствами. Просто помните, что вам нужно быть осторожным с кабелем и устройством Android, чтобы не нарушить соединение и передачу.

Как передать файлы с помощью USB-кабель (фото: Technology Personalized)

Bluetooth

Bluetooth - еще один способ передачи файлов с устройства Android на ПК. Это был один из наиболее часто используемых методов в прошлом. Он отлично подойдет, если вы хотите поделиться небольшими документами или файлами, когда у вас нет доступа к USB-кабелю.

Как передать файлы через Bluetooth с устройства Android на ПК:

Перетащите меню быстрого доступа на свое устройство Android и включите Bluetooth

В нижней части экрана телефона появится всплывающее окно с отображением сопряженных и доступных устройств. Щелкните имя ПК с Windows, если вы уже подключились

Если вы не подключили свое Android-устройство к этому конкретному ПК с Windows, щелкните по иконке в системном трее на вашем ПК и по стрелке на иконке Bluetooth

Ваше устройство Android будет указано как новое. Нажмите на него, чтобы начать сопряжение

Ваш телефон уведомит вас всплывающим окном с предложением выбрать между "Связать" или "Отменить" с ПК с Windows. Выберите "Связать", чтобы подключить устройство

На вашем ПК появится PIN-код для подтверждения подключения. Примите его, если он совпадает с PIN-кодом на устройстве Android. После этого ваши устройства будут подключены

С помощью кнопки "Поделиться" теперь можно находить и обмениваться файлами или документами через Bluetooth

Облачные хранилища

У всех нас есть учетные записи электронной почты, которые поставляются с бесплатным местом на диске, которое отличается у каждого провайдера. Передача файлов с устройства Android на ПК с Windows может быть простой с этими дисками, если нас не волнует пропускная способность.

Все, что нам нужно сделать, это добавить файлы, которые мы хотим перенести, на диск и загрузить их на ПК с Windows.

Использование Google Drive было бы более удобным, так как он предустановлен на устройствах Android и поставляется с бесплатным пространством в 15 ГБ на учетную запись Gmail. Время, необходимое для передачи, зависит от скорости вашего интернет-соединения.

Кроме того, загрузка больших файлов на Google Drive происходит неторопливо, даже если у вас самое быстрое соединение. Не будет никаких проблем с загрузками в отношении скорости.

Вы даже можете использовать другие облачные хранилища, такие как OneDrive, Dropbox, Mega и т. д., для передачи файлов. Вам просто нужно добавить их на устройство Android и загрузить на ПК с Windows.

Telegram

Telegram - одна из лучших платформ. В бесплатном тарифе вы можете загружать файлы размером до 2 ГБ, а с премиум-подпиской - до 4 ГБ. По той же причине Telegram стал любимым выбором для обмена файлами, такими как фильмы, сериалы и т. д. Даже скорость загрузки в Telegram хороша в бесплатном тарифе. Если вы подпишетесь на Telegram Premium, скорость увеличится еще больше.

Кроме того, вы можете использовать Telegram для хранения важных файлов и доступа к ним в любое время за несколько кликов так же, как вы храните важные файлы на Google Диске или в каком-либо другом облачном хранилище.

Как использовать Telegram для передачи файлов с Android на ПК и наоборот:

Откройте приложение Telegram на вашем мобильном устройстве Android

Нажмите на меню настроек

Выберите сохраненные сообщения

Загружайте файлы в чат "Сохраненные сообщения", нажав на значок "Вложение" внизу

Загрузите Telegram на свой ПК и войдите в систему, используя свой номер или адрес электронной почты. Затем загрузите файлы, которые вы хотите передать.

Как передать файлы с помощью Telegram (фото: Technology Personalized)

WhatsApp

Как и Telegram, WhatsApp - еще один хороший вариант для передачи файлов с мобильного Android на ПК с Windows и наоборот. В отличие от Telegram, файлы, которые вы загружаете в WhatsApp, сохраняются на вашем Google Drive. Это займет значительное количество вашего бесплатного пространства.

Вы можете загружать файлы размером до 2 ГБ в WhatsApp и скачивать их на свой ПК с Windows.

Как перенести файлы с мобильного устройства Android на ПК с Windows с помощью WhatsApp:

Откройте WhatsApp на своем мобильном телефоне и нажмите на значок "Новые сообщения" внизу

Выберите свой номер мобильного телефона (Отправить сообщение себе) в верхней части списка контактов

Загрузите файлы, которыми вы хотите поделиться или передать

Загрузите файлы на свой ПК с Windows с помощью WhatsApp Web или WhatsApp для ПК

Кроме того, вы можете отправить файлы в чат своей семьи или близкого друга и загрузить их на свой ПК с ОС Windows

Как передать файлы с помощью WhatsApp (фото: Technology Personalized)

Быстрая передача

Quick Share, ранее известный как Nearby Share, является одним из лучших вариантов, если вы регулярно передаете файлы с Android на Windows PC и наоборот. Quick Share - это встроенная функция Android, которую вы можете использовать для отправки и получения фотографий, документов и т. д. с находящихся поблизости устройств Android и Windows PC.

Чтобы использовать Quick Share на Android, вам необходимо включить Bluetooth и Location, а также функцию Quick Share.

Вам необходимо загрузить Quick Share для Windows с веб-сайта Android и установить его на свой ПК. После успешной установки откройте приложение Quick Share на своем ПК, щелкните раскрывающееся меню под именем вашего устройства и выберите “Получать от всех”.

Перетащите вниз панель уведомлений на вашем мобильном устройстве и включите Quick Share, нажав на значок. Затем перейдите к файлу, который вы хотите передать на ПК с Windows, нажмите на кнопку Share и выберите Quick Share из параметров общего доступа.

Вы увидите доступные устройства для обмена с помощью функции Quick Share. Нажмите на имя вашего устройства на ПК. Это активирует ваше мобильное устройство в приложении Quick Share на вашем ПК с Windows. Нажмите “Принять”, чтобы получить файл.

Быстрая передача файлов (фото: Technology Personalized)

AirDroid

AirDroid - еще один отличный вариант для передачи файлов с Android на ПК и наоборот. Для передачи вам необходимо установить приложение AirDroid как на ваш ПК с Windows, так и на мобильное устройство Android.

Если вы не хотите устанавливать AirDroid на свой ПК с Windows, вы можете использовать AirDroid в Интернете. Установите приложение AirDroid из Google Play Store. Оно попросит вас дать разрешение на "Доступ ко всем файлам". Примите и включите доступ.

Создайте аккаунт, используя учетную запись Google, Facebook или Х (Twitter), и войдите в нее.

Откройте приложение AirDroid на своем мобильном телефоне и отсканируйте QR-код на своем ПК. После сканирования вам будет предложено войти в систему. Нажмите "Инструменты" и выберите "Файлы". Найдите те, которыми вы хотите поделиться, и выберите их. Нажмите кнопку "Поделиться" в нижней части экрана и выберите "AirDrop".

Вас попросят включить Местоположение. Включите его. В разделе “Мои устройства” вы увидите “Мой компьютер". Нажмите на него, чтобы отправить его на свой компьютер.

Теперь ваш файл доступен вашему ПК с Windows. Однако в бесплатных планах есть ограничения на обмен файлами. Вы не можете поделиться файлом размером более 30 МБ за один раз. В месяц вы можете передавать только файлы размером до 200 МБ. Если оба ваших устройства подключены к одной сети, вы можете отправлять файлы без каких-либо ограничений.

Чтобы отправлять файлы без ограничений, вам необходимо установить клиент AirDroid на свой ПК. После установки откройте его и нажмите “Быстрая передача". Вам также необходимо открыть приложение AirDroid на своем мобильном устройстве.

Он покажет устройства в сети. Нажмите на имя вашего устройства, чтобы подключиться.

После подключения войдите в свою учетную запись AirDroid. Оба гаджета синхронизируются, и вы сможете быстро отправлять файлы без ограничений по скорости и размерам файлов.

Как передать файлы с помощью AirDroid (фото: Technology Personalized)

Приложение FTP-сервер

В Google Play Store доступно множество приложений FTP-сервера. Для его использования оба устройства должны быть подключены к одной сети. Найдите приложение FTP-сервера в Play Store и установите. После установки нажмите "Пуск" и предоставьте разрешение на полный доступ к файлам. После запуска FTP-сервера вы увидите URL-адрес сервера и другую информацию.

Откройте "Проводник" на своем ПК с Windows, введите URL-адрес сервера в адресную строку и нажмите Enter. В Проводнике будут отображены все файлы на вашем мобильном устройстве с использованием FTP-сервера.

Скопируйте и вставьте файлы с FTP-сервера на свой ПК, чтобы перенести их. После успешного переноса вы можете нажать "Стоп", чтобы остановить FTP-сервер.

Приложение FTP-сервер (фото: Technology Personalized)

Intel Unison

Intel Unison - еще один простой способ передачи файлов с Android на ПК. Установите приложение на устройства Windows и Android. Предоставьте все необходимые разрешения и подключите оба устройства с помощью сканирования QR-кода.

После установки соединения нажмите значок "Отправить" в нижней части экрана и выберите "Файлы". Найдите и выберите те, которые вы хотите передать на свой ПК.

Intel Unison (фото: Technology Personalized)

SD-карта

SD-карта - это простой способ передачи или копирования файлов с Android на ПК с Windows. Вам просто нужно скопировать файлы на SD-карту и подключить ее к вашему ПК с помощью устройства для чтения SD-карт.

Она просто действует как внешний диск, с которого вы можете копировать и вставлять файлы. Если речь идет о больших файлах, то передача займет много времени. Кроме того, вам нужно иметь устройство для чтения SD-карт, чтобы иметь возможность передавать файлы. Без него вы ничего не сможете сделать.

Сайты для обмена файлами

В Интернете доступно множество веб-сайтов для обмена файлами, которые позволяют нам обмениваться или передавать файлы с Android на Windows PC и наоборот. Некоторые из них - Mediafire, Jumpshare, WeTransfer, TransferNow и т. д.

Вам просто нужно загрузить свои файлы на один из этих сайтов и скопировать ссылку. Откройте ее в браузере по вашему выбору на Windows PC и загрузите файлы. Загрузка и скачивание файлов большого размера будут потреблять много пропускной способности.

Приложение Phone Link

Приложение Phone Link предустановлено на Windows 11. Оно синхронизирует ваш ПК с Windows и телефон с Android, включая контакты, звонки, сообщения, приложения и фотографии.

Как использовать приложение Phone Link:

Откройте Phone Link на ПК с Windows 11

На начальном экране выберите Android

Вы увидите ссылку для загрузки приложения на ваше Android-устройство

Введите ссылку в веб-браузере вашего телефона Android и установите приложение

Войдите в Phone Link на Android, используя учетную запись Microsoft

После входа в систему нажмите “На моем телефоне установлено приложение Link to Windows" и выберите "Связать с QR-кодом"

Отсканируйте QR-код и подключите устройства. Затем дайте разрешения и дождитесь синхронизации данных

Затем нажмите на вкладку "Фотографии" и сохраните нужные изображения с Android на ПК с Windows

После успешного сопряжения вашего устройства Android с вашим ПК через Phone Link, найдите файл на вашем телефоне Android, которым вы хотите поделиться с вашим ПК с Windows. Нажмите и удерживайте его, чтобы выбрать. Затем нажмите кнопку “Поделиться"

Среди вариантов обмена вы увидите свой ПК с Windows (отображается имя вашего ПК с Windows 11). Нажмите на него, чтобы отправить файл. Если вы не изменили папку назначения в настройках Phone Link, файлы будут сохранены в месте, установленном по умолчанию в приложении Phone Link на ПК с Windows.

Чтобы найти папку назначения, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу приложения на ПК и выберите вкладку “Функции”. В разделе “Дополнительные настройки”, найдите параметр “Передаваемые файлы будут сохранены в...”. Вы найдете путь к папке вместе с параметрами открытия или изменения папки.

Приложение Phone Link (фото: Technology Personalized)