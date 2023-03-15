Как легко отличить оригинальные духи от подделки в магазине: вот на что обратите внимание

Найти свой аромат не всегда просто и легко можно приобрести подделку. Однако некоторые действенные способы помогут купить только качественную продукцию.

На что нужно обратить внимание в магазине - читайте на Styler ниже .

Каждый мужчина хочет подарить своей любимой оригинальные духи. Однако даже заплатив за крохотный флакончик крупную сумму, человек рискует получить подделку.

Сейчас в магазинах можно увидеть много подделок. Поэтому с первого взгляда сложно отличить подлог от оригинала.

Что нужно сделать

Необходимо в магазине взять бутылочку с духами в руки и хорошенько их стряхнуть. Если парфюм качественный, в его составе много эфирных масел, которые при тряске "выпускают" пузырьки. Кроме того, пузырей должно быть много и держаться они должны долго. Именно это означает, что аромат не подделка.

Также можно осмотреть упаковку и саму бутылочку с духами.

Начните проверку с целлофана, в который завернута коробочка - бренды никогда не заклеивают пакет, а фиксируют с помощью нагрева. Сверху или снизу крепят круглый или прямоугольный штамп.

Информация на упаковке

Далее следует сверить серийный номер на дне флакона с кодом на коробке. Номер может включать цифры и буквы, но должен быть одинаковым и на флаконе, и на упаковке, если духи настоящие.

К тому же оригинальный парфюм внутри коробки всегда лежит на подложке - для защиты от повреждения. Однако, если духи болтаются в упаковке, то это подделка.

К тому же проверьте срок годности и дату изготовления. Например, некоторые ароматы хранятся в закрытом виде 3-5 лет, а в раскрытом - не более 6-12 месяцев. И об этом изготовитель должен предупредить на упаковке.