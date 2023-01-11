Вот где нельзя хранить духи в доме: быстро испортится аромат
Современные магазины парфюмерии поражают разнообразием выбора и могут удовлетворить любого покупателя. Чтобы любимый аромат не утрачивал своих магических свойств, важно правильно сохранять его.
Об этом пишет SantePlus.
Где нельзя хранить духи
Маленький последний штрих, чтобы усовершенствовать свой наряд перед выходом - это духи. Это немаловажная деталь, которая позволяет иметь хороший запах и оставаться свежим в течение всего дня.
Не располагайте духи в помещениях с резким перепадом температур, если это ванна - структура и состав аромата может начать меняться, ведь там резкие перепады не только температуры, но и влажности.
Практически каждый из нас имеет привычку поставить духи в углу ванной комнаты. Благодаря оригинальному и изысканному дизайну они хорошо смотрятся перед зеркалом.
Однако избыточная и постоянная влажность в этой среде приводит к изменению самих частиц духов. Спустя время они теряют свой запах и становятся не устойчивыми.
Какое место выбрать
Если вы хотите, чтобы они были устойчивыми, лучше избегать ванной комнаты и поместить их в прохладное, сухое место и как можно дальше от влаги.
К примеру, в шкафу, на столике или в шкафу вашей спальни. Это идеальное место, чтобы аромат парфюма оставался свежим дольше. Действительно, в таком месте частицы, содержащиеся в жидкости, не разлагаются быстро, а интенсивность аромата не будет изменяться раньше времени.
Эксперты советуют нанести увлажняющий крем перед тем, как распылить духи. Таким образом, они будут держаться весь день.
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