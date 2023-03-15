Як легко відрізнити оригінальні парфуми від підробки в магазині: ось на що зверніть увагу
Знайти свій аромат не завжди просто та можна легко придбати підробку. Однак, деякі дієві способи допоможуть купити тільки якісну продукцію.
На що потрібно звернути увагу у магазині - читайте на Styler нижче.
Кожен чоловік хоче подарувати своїй коханій оригінальні парфуми. Однак навіть сплативши за крихітний флакончик велику суму, людина ризикує отримати підробку.
Зараз в магазинах можна побачити багато підробок. Тому з першого погляду складно відрізнити підробку від оригіналу.
Що потрібно зробити
Необхідно в магазині взяти пляшечку з парфумами в руки і гарненько їх струсити. Якщо парфум якісний, в його складі багато ефірних олій, які при трясці "випускають" бульбашки. Крім того, бульбашок повинно бути багато і триматися вони повинні довго. Саме це означає, що аромат не підробка.
Також можна оглянути упаковування і саму пляшечку з парфумом.
Почніть перевірку з целофану, в який загорнута коробочка - бренди ніколи не заклеюють пакет, а фіксують за допомогою нагріву. Зверху чи знизу кріплять круглий або прямокутний штамп.
Інформація на упаковці
Далі потрібно звірити серійний номер на дні флакона з кодом на коробці. Номер може включати цифри і букви, але повинен бути однаковий і на флаконі, і на упаковуванні, якщо парфуми справжні.
До того ж оригінальний парфум всередині коробки завжди лежить на підкладці - для захисту від пошкодження. Однак, якщо парфуми бовтаються в упаковуванні, то це підробка.
До того ж перевірте термін придатності і дату виготовлення. Наприклад, деякі аромати зберігаються в закритому вигляді 3-5 років, а в розкритому - не більше 6-12 місяців. І про це виробник повинен попередити на упаковці.
Раніше ми повідомляли, куди і як наносити парфуми, щоб аромат тримався довше.
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