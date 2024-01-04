Как легко приготовить яйца пашот без кастрюли: интересный лайфхак из сети

Как приготовить яйца пашот

В сети заявили, что мультипечь, или же аэрофритюрница - лучший вариант для яиц пашот.

В результате такого кулинарного трюка получается идеально круглое и хорошо приготовленное яйцо с жидким желтком и жестким белком вокруг него.

Для такого способа понадобится: две стеклянные баночки, два яйца и немного растительного масла. В баночки добавьте по капле растительного масла, влейте горячую воду и вбейте по яйцу.

Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C. В конце надо слить воду, осторожно ножом пройтись по краям баночек и достать яйца.

Ошибки при отварке яиц

Во время варки яиц многие допускают ошибки, из-за чего они плохо чистятся и становятся резиновыми.

Одними из самых распространенных ошибок приготовления яиц являются: