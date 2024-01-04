Як легко приготувати яйця пашот без каструлі: цікавий лайфхак з мережі

Як приготувати яйця пашот

У мережі заявили, що мультипіч, або ж аерофритюрниця -найкращий варіант для яєць пашот.

В результаті такого кулінарного трюку виходить ідеально кругле та добре приготовлене яйце з рідким жовтком і твердим білком навколо нього.

Для такого способу знадобиться: дві скляні баночки, два яйця й трохи олії. В баночки додайте по краплині олії, влийте гарячу воду та вбийте по яйцю.

Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C. В кінці треба злити воду, обережно ножем пройтися краями баночок і дістати яйця.

Помилки під час відварювання яєць

Під час варіння яєць багато хто допускає помилки, через що вони погано чистяться і стають гумовими.

Одними з найпоширеніших помилок приготування яєць є: