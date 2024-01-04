Як легко приготувати яйця пашот без каструлі: цікавий лайфхак з мережі

Яйце пашот - це техніка приготування яйця, при якому білок відварюється, а жовток стає рідким і кремоподібним. Зазвичай під час приготування потрібна каструля, але існує більш простий спосіб приготування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лайфхак з TikTok.
У мережі заявили, що мультипіч, або ж аерофритюрниця -найкращий варіант для яєць пашот.
В результаті такого кулінарного трюку виходить ідеально кругле та добре приготовлене яйце з рідким жовтком і твердим білком навколо нього.
Для такого способу знадобиться: дві скляні баночки, два яйця й трохи олії. В баночки додайте по краплині олії, влийте гарячу воду та вбийте по яйцю.
Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C. В кінці треба злити воду, обережно ножем пройтися краями баночок і дістати яйця.
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Під час варіння яєць багато хто допускає помилки, через що вони погано чистяться і стають гумовими.
Одними з найпоширеніших помилок приготування яєць є:
Раніше ми повідомляли, чи чекає на українців дефіцит яєць.
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