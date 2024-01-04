UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як легко приготувати яйця пашот без каструлі: цікавий лайфхак з мережі

Як приготувати яйця пашот (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яйце пашот - це техніка приготування яйця, при якому білок відварюється, а жовток стає рідким і кремоподібним. Зазвичай під час приготування потрібна каструля, але існує більш простий спосіб приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лайфхак з TikTok.

Як приготувати яйця пашот

У мережі заявили, що мультипіч, або ж аерофритюрниця -найкращий варіант для яєць пашот.

В результаті такого кулінарного трюку виходить ідеально кругле та добре приготовлене яйце з рідким жовтком і твердим білком навколо нього.

Для такого способу знадобиться: дві скляні баночки, два яйця й трохи олії. В баночки додайте по краплині олії, влийте гарячу воду та вбийте по яйцю. 

Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C. В кінці треба злити воду, обережно ножем пройтися краями баночок і дістати яйця.

@air.fryeruk AIR FRYER POACHED EGGS #airfryer #airfryerrecipes #airfryeruk #explore #roast #airfryeruktips #viral #airfryerukblogger #eggs original sound - AIR FRYER RECIPES

Помилки під час відварювання яєць

Під час варіння яєць багато хто допускає помилки, через що вони погано чистяться і стають гумовими.

Одними з найпоширеніших помилок приготування яєць є:

  • відварювання яєць, у яких тріснула шкарлупа
  • приготування яєць у каструлі з тонкими стінками і не глибоким дном
  • дуже мало води в каструлі
  • відварювання яєць без додавання солі
  • занадто великий вогонь під час відварювання
  • очищення холодних яєць
Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяприготування