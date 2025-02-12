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Мужчина ел по 30 яиц в день - и вот что с ним стало (видео)

Среда 12 февраля 2025 13:29
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Мужчина ел по 30 яиц в день - и вот что с ним стало (видео) Мужчина ел 30 яиц в день и показал, как изменилось его тело (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Японии Джозеф Эверетт ел по 30 яиц в день и увеличил свою мышечную силу. Он каждый день записывал на видео свой прогресс и показал, как изменилось его тело.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "What I've Learned".

Детали яичной диеты

Мужчина решил съесть 1000 яиц в течение месяца, чтобы проверить утверждение бодибилдеров о том, что эта диета эффективна для наращивания мышц.

Вместе со странным распорядком питания, который включал омлеты с яичным белком, смузи и ужины с сырыми яйцом и рисом, он начал заниматься фитнесом, ориентированным на тяжелую атлетику и записал свой прогресс в видео.Мужчина ел по 30 яиц в день - и вот что с ним стало (видео)Джозеф Эверетт ел по 30 яиц в день (скриншот из видео)

Перед началом эксперимента Эверетт измерил свой начальный вес и выполнял четыре упражнения - подъем штанги, становую тягу, приседания и жим лежа.

Ему также сделали анализы крови до и после месяца, чтобы определить другие аспекты его здоровья, такие как выработка тестостерона и уровень холестерина.

К концу эксперимента он набрал значительных 6 кг мышечной массы со своего первоначального веса в 78 кг.

Его физические показатели также улучшились, он смог поднять на 20 кг больше веса, чем в начале.

Что произошло с организмом мужчины

Результаты анализов показали снижение опасного типа жира в крови под названием триглицериды, что связано с высоким риском инсульта и сердечных приступов.

Он дополнял свои 30 яиц в день тарелкой риса, порцией говядины, небольшим количеством йогурта, немного фруктами и медом, а иногда протеиновыми батончиками.

Мужчина ел по 30 яиц в день - и вот что с ним стало (видео)Джозеф Эверетт ел по 30 яиц в день (скриншот из видео)

В целом это эквивалентно употреблению от 3300 до 3700 калорий в день.

Известно, что яйца являются хорошим источником белка, необходимого для наращивания мышц. Они также содержат много витаминов и минералов, включая кальций, железо, цинк и калий, что укрепляет костную ткань.

"30 яиц дают мне 190 граммов белка, мою суточную норму витамина А, 120% моего витамина D, тонны витаминов группы B", - отметил мужчина.

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