Все дело в окнах. Украинцам рассказали лайфхак, как экономить на коммуналке до 20%

Украинцы могут экономить до 20% на коммуналке при помощи зимнего режима у металлопластиковых окон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Нафтогаза".

По информации компании, у большинства металлопластиковых окон можно регулировать силу прижатия створок и переводить окна в разные режимы:

летний режим - способствует циркуляции воздуха в комнате;

зимний режим - делает невозможным движение воздуха и лучше сохраняет тепло в помещении;

стандартный режим - для межсезонья.

"Качественные металлопластиковые окна позволяют уменьшить счета за коммунальные услуги более чем на 20%. Перевод окон на зимний режим дает еще большую экономию", - отмечают в компании.

При этом регулировать окна можно самостоятельно. Для этого необходимо переместить овальные эксцентрики на окнах в нужное положение. Ниже можно увидеть, как это сделать.

Напомним, ранее РБК-Украина собирало популярные лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.