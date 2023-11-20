Все дело в окнах. Украинцам рассказали лайфхак, как экономить на коммуналке до 20%
Украинцы могут экономить до 20% на коммуналке при помощи зимнего режима у металлопластиковых окон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Нафтогаза".
По информации компании, у большинства металлопластиковых окон можно регулировать силу прижатия створок и переводить окна в разные режимы:
- летний режим - способствует циркуляции воздуха в комнате;
- зимний режим - делает невозможным движение воздуха и лучше сохраняет тепло в помещении;
- стандартный режим - для межсезонья.
"Качественные металлопластиковые окна позволяют уменьшить счета за коммунальные услуги более чем на 20%. Перевод окон на зимний режим дает еще большую экономию", - отмечают в компании.
При этом регулировать окна можно самостоятельно. Для этого необходимо переместить овальные эксцентрики на окнах в нужное положение. Ниже можно увидеть, как это сделать.
Напомним, ранее РБК-Украина собирало популярные лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
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