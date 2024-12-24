Как Кэти Перри поддерживает невероятную фигуру: секрет стройности певицы

Американской певице Кэти Перри 40 лет. У нее стройная и подтянутая фигура она заботится о своем здоровье.

В чем секрет ее стройности - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как поддерживает стройную форму Кэти Перри

Кэти Перри рассказала, как она поддерживает невероятную форму. Суперзвезда поделилась своими тренировками с поклонниками во время сессии вопросов и ответов, снятой для ее специального выпуска ITV, Кэти Перри: Ночь жизни.

В программе певица выступила с эксклюзивным концертом в Central Hall Westminster в преддверии The Lifetimes Tour, который состоится в Великобритании в следующем году.

Для особого случая она исполнила микс своих классических хитов и песен из своего нового альбома, на мероприятии было много известных лиц, в том числе ее партнер Орландо Блум.

"Я ненавижу тренироваться. Орландо любит, например. Я люблю танцевать, плавать. В общем все те вещи, которыми ты занимаешься непринужденно.Но мое кардио - это концерты и иногда вечеринки, на которых я танцую", - призналась исполнительница.

Эксперты отмечают, что плавание может быть связано со снижением ранней смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и любых других причин. По словам ученых, есть новые научные данные о пользе плавания для физического и психического здоровья.

Кэти Перри после родов похудела (фото: instagram.com/katyperry)

Что ест Кэти Перри

Звездный диетолог Хелен Белл недавно прокомментировала меню певицы. Она рассказала, что исполнительница часто завтракает вареными яйцами. Также звезда редко употребляет фастфуд и обычно готовит курицу и рыбу. На перекус у Кэти обычно орехи и семена.

"Яйца содержат много белка, который помогает дольше сохранять чувство насыщения", - сказала диетолог.

По словам эксперта, такой вариант приема пищи может уменьшить общее потребление калорий в течение дня.