Як Кеті Перрі підтримує неймовірну фігуру: секрет стрункості співачки

Американській співачці Кеті Перрі 40 років. Вона має струнку та підтягнуту фігуру та вона піклується про своє здоров'я.

В чому секрет її стрункості - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як підтримує струнку форму Кеті Перрі

Кеті Перрі розповіла, як вона підтримує неймовірну форму. Суперзірка поділилася своїми тренуваннями з шанувальниками під час сесії запитань і відповідей, знятої для її спеціального випуску ITV, Кеті Перрі: Ніч життя.

У програмі співачка виступила з ексклюзивним концертом у Central Hall Westminster напередодні The Lifetimes Tour, який відбудеться у Великобританії наступного року.

Для особливої ​​нагоди вона виконала мікс своїх класичних хітів і пісень зі свого нового альбому, на заході було багато відомих осіб, у тому числі її партнер Орландо Блум.

"Я ненавиджу тренуватися. Орландо любить, наприклад. Я люблю танцювати, плавати. Загалом все те, що робиться невимушено.Але моє кардіо - це концерти та інколи вечірки, на яких я танцюю", - зізналася виконавиця.

Експерти зазначають, що плавання може бути пов’язане зі зниженням ранньої смертності внаслідок серцево-судинних захворювань та будь-яких інших причин. За словами науковців, є нові наукові дані про користь плавання для фізичного та психічного здоров’я.

Кеті Перрі після пологів схудла (фото: instagram.com/katyperry)

Що їсть Кеті Перрі

Зірковий дієтолог Хелен Белл нещодавно прокоментувала меню співачки. Вона розповіла, що виконавиця часто снідає вареними яйцями. Також зірка рідко вживає фастфуд та зазвичай готує курку та рибу. На перекус у Кеті зазвичай горіхи та насіння.

"Яйця містять багато білка, який допомагає довше зберігати відчуття насичення", - сказала дієтолог.

За словами експертки, такий варіант прийому їжі може зменшити загальне споживання калорій протягом дня.