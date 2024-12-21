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Вкусный завтрак Дженнифер Лопес, который супер полезен здоровья сердца

Суббота 21 декабря 2024 08:45
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Вкусный завтрак Дженнифер Лопес, который супер полезен здоровья сердца Фото: Что ест на завтрак Дженнифер Лопес (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес очень серьезно относится к своему здоровью. Когда она не поет, не танцует и не играет, суперзвезда часто бывает в тренажерном зале, также она наслаждается питательной едой, чтобы подпитать ее сложный режим тренировок.

Одним из секретов знаменитости является завтрак, что именно она ест, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PEOPLE.

Что ест на завтрак Дженнифер Лопес

Тренер знаменитостей Трейси Андерсон рассказала, что диета артистки сосредоточена на свежей пище.

"Это все органично, и все очень хорошо продумано, с балансом очень качественных белков и большого количества насыщенной питательными веществами пищи", - сказал эксперт.

Лопес очень любит на завтрак тосты с авокадо.

"Тосты с авокадо, гранола и ягоды являются одним из главных блюд звезды", - сказала Андерсон.

Исследование, проведенное Журналом Американской кардиологической ассоциации, показало, что употребление одного авокадо в неделю может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 21%.

Есть много доказательств того, что важнее думать о своем рационе в целом, а не сосредотачиваться на одной отдельной пище.

Вкусный завтрак Дженнифер Лопес, который супер полезен здоровья сердцаДженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Чтобы сохранить ваше сердце здоровым, вы должны сосредоточиться на потреблении большого количества овощей, фруктов, рыбы, бобовых, цельнозерновых продуктов, а также сокращении потребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, таких как пирожные, печенье и конфеты.

Чем полезно авокадо

Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты (главным образом олеиновую кислоту), которые способствуют:

  • Снижению уровня "плохого" холестерина (LDL).
  • Поддержанию здоровья сердца и сосудов.
  • Улучшению обмена веществ.

Витамины и минералы

Авокадо содержит много витаминов и микроэлементов, в частности:

  • Витамин К: важен для свертывания крови и укрепления костей.
  • Витамин Е: антиоксидант, защищающий клетки от старения.
  • Витамин С: поддерживает иммунитет и стимулирует выработку коллагена.
  • Витамины группы В: улучшают энергетический обмен и функции нервной системы.
  • Калий: помогает поддерживать водно-солевой баланс и регулирует кровяное давление.

Антиоксиданты

Авокадо содержит лютеин и зеаксантин, которые положительно влияют на здоровье глаз, снижают риск дегенерации сетчатки и катаракты.

Источник клетчатки

Один плод авокадо может обеспечить до 7 граммов пищевых волокон. Клетчатка:

  • Улучшает пищеварение.
  • Способствует здоровью кишечника.
  • Обеспечивает длительное чувство сытости, что важно для контроля веса.

Поддержка кожи и волос

Благодаря полезным жирам и витаминам, авокадо помогает увлажнять кожу, уменьшать воспаление, укреплять волосы и ногти.

Полезен для мозга

Олеиновая кислота и витамины группы В способствуют улучшению когнитивных функций, снижению стресса и поддержанию эмоционального состояния.

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