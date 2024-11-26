Назван самый плохой напиток на ужин, который пьют украинцы

Диетологи и эксперты по здоровому питанию в очередной раз отмечают важность выбора напитков, особенно перед сном. Украинцы очень часто злоупотребляют напитками, совершенно бесполезными для организма и имеющими "пустые калории".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие бесполезные напитки употребляют многие из нас на ужин.

Почему газированные напитки вредны на ужин?

Одним из наихудших напитков для употребления вечером, который пользуется популярностью среди украинцев, названы сладкие газированные напитки.

Сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара и кофеина, что оказывает негативное влияние на организм, особенно если их потреблять во второй половине дня. Вот основные последствия употребления таких напитков вечером:

Ухудшение сна. Кофеин и сахар возбуждают нервную систему, что затрудняет засыпание и снижает качество сна.

Повышение уровня сахара в крови. Употребление сладких напитков на ночь может повлечь за собой резкие скачки уровня глюкозы, что вредит обмену веществ и способствует набору веса.

Погрузка на пищеварительную систему. Газированные напитки раздражают слизистую желудка, что может вызвать дискомфорт, вздутие или даже изжогу.

Риск заболеваний. Регулярное потребление таких напитков ассоциируется с повышенным риском развития диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Альтернатива для здорового ужина

Вместо сладких газированных напитков диетологи советуют выбирать более полезные варианты, которые способствуют хорошему сну и положительно влияют на организм.

Травяные чаи (ромашка, мята или мелисса) - они успокаивают и помогают расслабиться.

(ромашка, мята или мелисса) - они успокаивают и помогают расслабиться. Теплая вода с лимоном - способствует пищеварению и очищению организма.

- способствует пищеварению и очищению организма. Молоко или напитки на основе растительного молока (например, миндальное) - содержат природный триптофан, помогающий засыпать.

Почему украинцы выбирают газированные напитки?

Популярность сладких газированных напитков в Украине объясняется их доступностью, привычкой к сладкому вкусу и агрессивной рекламой. Впрочем, эксперты отмечают, что замена вредных напитков более полезными может существенно улучшить общее состояние здоровья.

Как изменить свои пищевые привычки?

Специалисты рекомендуют избегать напитков с высоким содержанием сахара вечером и пересмотреть свои привычки. Ограничение потребления сладкого и кофеина после 18 часов поможет улучшить качество сна, снизить риски развития хронических заболеваний и поддерживать здоровый уровень энергии в течение дня.

Украинцам во время войны важно заботиться о своем организме даже в мелочах, таких как выбор напитка на ужин. От этого зависит не только самочувствие на следующее утро, но и общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.