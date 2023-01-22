Как кофе влияет на детский организм и со скольких лет можно его пить: врач назвала точный возраст
Забота о здоровье ребенка - главный приоритет всех родителей. Однако, рано или поздно наступает момент, когда ребенок начинает проявлять желание походить на взрослого: девочки меряют мамины туфли, мальчики копируют привычки папы. Также часто малышам интересно попробовать, какой же по вкусу кофе.
Об этом сообщила детский кардиолог Наталья Довженко в Instagram.
Как кофе влияет на организм
Обычно подростки хотят пить кофе и Coca-Cola, так что там есть кофеин.
В целом кофе так влияет на организм взрослого человека:
- повышает уровень дофамина в мозге;
- стимулирует мозговую деятельность, помогает лучше справляться с умственным трудом;
- повышает скорость реакции;
- улучшает настроение;
- оказывает слабое мочегонное действие.
По словам врача, для не сформированного детского организма кофе - очень сильный тоник. Поэтому частое его потребление ведет к гипервозбудимости, снижению уровня стрессоустойчивости и к проблемам со сном.
Также слабый мочегонный эффект у ребенка может вызвать вымывание кальция. К тому же, любые сильнодействующие тонизирующие вещества оказывают нагрузку на нервную, гормональную и сердечно-сосудистую систему ребенка.
Во сколько лет можно начинать пить кофе
Важно, что до 5 лет нельзя давать ребенку кофе вообще. По словам кардиолога, с 6-13 лет тоже нежелательно, но от одного глотка или ложечки ничего не случится.
В 12-13 - активное начало полового созревания организма, но гормональная система все еще слишком шатка, чтобы без негативных последствий перенести сильное возбуждающее действие кофе. Один раз в месяц слабый кофе вполне допустим.
Врач отметила, что уже с 14-15 лет можно вводить кофе в рацион.
"Не стоит позволять пить ребенку кофе такой же крепости и с такой же частотой, как вы употребляете его сами. Начните с 1 чашки в месяц, постепенно увеличивая до 2-3 раза в неделю", - советует детский кардиолог.
Кроме того, не стоит забывать следить за количеством сахара.
Кому запрещено пить кофе
Кофе нельзя пить людям со следующими заболеваниями:
- Язвенные патологии пищеварительного тракта;
- Гипертония - повышенное артериальное давление;
- Хронические заболевания печени и почек;
- Энурез;
- Нарушение сна;
- Туберкулез;
- Болезни глаз.
Ранее мы сообщали, можно ли женщинам пить кофе во время грудного вскармливания.
Также мы писали, как отличить качественный кофе от подделки.