Как кофе влияет на детский организм и со скольких лет можно его пить: врач назвала точный возраст

Забота о здоровье ребенка - главный приоритет всех родителей. Однако, рано или поздно наступает момент, когда ребенок начинает проявлять желание походить на взрослого: девочки меряют мамины туфли, мальчики копируют привычки папы. Также часто малышам интересно попробовать, какой же по вкусу кофе.

Об этом сообщила детский кардиолог Наталья Довженко в Instagram .

Как кофе влияет на организм

Обычно подростки хотят пить кофе и Coca-Cola, так что там есть кофеин.

В целом кофе так влияет на организм взрослого человека:

повышает уровень дофамина в мозге;

стимулирует мозговую деятельность, помогает лучше справляться с умственным трудом;

повышает скорость реакции;

улучшает настроение;

оказывает слабое мочегонное действие.

По словам врача, для не сформированного детского организма кофе - очень сильный тоник. Поэтому частое его потребление ведет к гипервозбудимости, снижению уровня стрессоустойчивости и к проблемам со сном.

Также слабый мочегонный эффект у ребенка может вызвать вымывание кальция. К тому же, любые сильнодействующие тонизирующие вещества оказывают нагрузку на нервную, гормональную и сердечно-сосудистую систему ребенка.

Во сколько лет можно начинать пить кофе

Важно, что до 5 лет нельзя давать ребенку кофе вообще. По словам кардиолога, с 6-13 лет тоже нежелательно, но от одного глотка или ложечки ничего не случится.

В 12-13 - активное начало полового созревания организма, но гормональная система все еще слишком шатка, чтобы без негативных последствий перенести сильное возбуждающее действие кофе. Один раз в месяц слабый кофе вполне допустим.

Врач отметила, что уже с 14-15 лет можно вводить кофе в рацион.

"Не стоит позволять пить ребенку кофе такой же крепости и с такой же частотой, как вы употребляете его сами. Начните с 1 чашки в месяц, постепенно увеличивая до 2-3 раза в неделю", - советует детский кардиолог.

Кроме того, не стоит забывать следить за количеством сахара.

Кому запрещено пить кофе

Кофе нельзя пить людям со следующими заболеваниями: