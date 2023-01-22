Як кава впливає на дитячий організм та зі скількох років можна її пити: лікар назвала точний вік
Турбота про здоров'я дитини - головний пріоритет усіх батьків. Однак, рано чи пізно настає момент, коли дитина починає проявляти бажання бути схожим на дорослого: дівчатка міряють мамині туфлі, хлопчики копіюють звички тата. Також часто малюкам цікаво спробувати, яка ж на смак кава.
Про це повідомила дитячий кардіолог Наталія Довженко в Instagram.
Як кава впливає на організм
Зазвичай підлітки хочуть пити каву і Coca-Cola, тому що там є кофеїн.
Загалом кава так впливає на організм дорослої людини:
- підвищує рівень дофаміну в мозку;
- стимулює мозкову діяльність, допомагає краще справлятися з розумовою працею;
- підвищує швидкість реакції;
- покращує настрій;
- виявляє слабку сечогінну дію.
За словами лікаря, для не сформованого дитячого організму кава - дуже сильний тонік. Тому часте його споживання веде до гіперзбудливості, зниження рівня стресостійкості й до проблем зі сном.
Також слабкий сечогінний ефект у дитини може викликати вимивання кальцію. До того ж будь-які сильнодіючі тонізуючі речовини надають навантаження на нервову, гормональну і серцево-судинну систему дитини.
У скільки років можна починати пити каву
Важливо, що до 5 років не можна давати дитині каву взагалі. За словами кардіолога, з 6-13 років теж небажано, але від одного ковтка або ложечки нічого не трапиться.
В 12-13 років - активний початок статевого дозрівання організму, але гормональна система все ще занадто хитка, щоб без негативних наслідків перенести сильну збудливу дію кави. Один раз в місяць слабка кава цілком допустима.
Лікар зазначила, що вже з 14-15 років можна вводити каву до раціону.
"Не варто дозволяти пити дитині каву такої ж міцності і з такою ж частотою, як ви вживаєте її самі. Почніть з 1 чашки на місяць, поступово збільшуючи до 2-3 рази на тиждень", - радить дитячий кардіолог.
Окрім того, не варто забувати стежити за кількістю цукру.
Кому заборонено пити каву
Каву не можна пити людям з такими захворюваннями:
- Виразкові патології травного тракту;
- Гіпертонія - підвищений артеріальний тиск;
- Хронічні хвороби печінки і нирок;
- Енурез;
- Порушення сну;
- Туберкульоз;
- Хвороби очей.
Раніше ми повідомляли, чи можна жінкам пити каву під час грудного вигодовування.
Також ми писали, як відрізнити якісну каву від підробки.