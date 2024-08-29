Как без химии избавиться от вони в стиральной машине

Почему возникает запах в стиральной машинке

Обычно причина неприятного запаха - размножение бактерий в теплой и влажной среде. Это происходит, когда дверца стиральной машины закрывается сразу после извлечения выстиранного белья.

А также, если выстиранная одежда некоторое время лежит в барабане стирки после стирки. К тому же иногда неприятный запах возникает, если грязное белье не стирается сразу, а скапливается в приборе.

Среди других причин неприятного запаха из стиральной машинки выделяют следующие:

износ шланга - запах может возникать из-за накопления и загнивания грязи и средств для стирки;

- запах может возникать из-за накопления и загнивания грязи и средств для стирки; накипь - накипь, состоящая из мусора и стирального порошка, может неприятно пахнуть при использовании холодной воды;

- накипь, состоящая из мусора и стирального порошка, может неприятно пахнуть при использовании холодной воды; слишком много моющих средств - остатки средств нередко остаются на стенках прибора, вместе с грязью, и со временем могут приводить к отвратительному запаху;

- остатки средств нередко остаются на стенках прибора, вместе с грязью, и со временем могут приводить к отвратительному запаху; загрязнение фильтра - назначение этой детали - задерживать нити, копейки, пуговицу и грязь, которые, за определенное время, могут создавать неприятные ароматы;

- назначение этой детали - задерживать нити, копейки, пуговицу и грязь, которые, за определенное время, могут создавать неприятные ароматы; некачественный порошок - из-за своего состава, порошок, особенно если его много, может стать причиной "навязчивых" ароматов.

Помимо этого, порой причина неприятного запаха из стиралки заключается в поломке машины (например, прибор не сливает воду полностью) или в проблемах с канализацией.

Как избавиться от запаха из стиралки

Хотя нередко для удаления запаха из стиральной машины рекомендуют использовать отбеливатель, в этом не всегда есть необходимость.

Запустите цикл с горячей водой

Горячей воды может быть достаточно, чтобы уничтожить легкую плесень и микробы - если запустить пустую стиралку, выбрав самую высокую температуру воды.

Кроме того, это также может помочь определить причину, если запах остался. В частности, это может быть из-за старого шланга.

Очистьте фильтр

Если фильтр стиралки давно не чистили, мусор внутри будет вызывать запах. Убедитесь, что стиральная машина слила всю воду, подставьте под фильтр плоский контейнер для сбора воды, постелите тряпки и осторожно снимите фильтр согласно инструкции от производителя.

Удалите всю грязь, тщательно вымойте фильтр, высушите его и поставьте обратно. Также фильтр рекомендуют чистить регулярно, примерно раз в 6 месяцев.

Замените порошок

При следующем цикле стирки попробуйте использовать другой порошок. Кроме этого, важно не перенаполнять стиральную машинку - иначе вода не сможет удалить все загрязнения.

Не следует наливать больше средства, чем рекомендовано. Это приведет к отложению остатков на стенках стиральной машины и волокнах одежды.

Используйте уксус

Просто разбавленного уксуса может быть достаточно, чтобы сделать эффективное средство для чистки стиральной машины. Уксус угнетает рост плесени и дезодорирует поверхности.

Для этого советуют смешать 1 чашку уксуса и 4 чашки дистиллированной воды и добавить два стакана раствора в стиралку фронтальной загрузкой или четыре стакана в стиральную машину с верхней загрузкой как общее чистящее средство.

Примените соду

Сода может помочь почистить стиральную машину от отложений и неприятного запаха, уничтожив плесень.

Для этого метода пол чашки соды нужно полностью растворить в горячей воде. Раствор необходимо залить в барабан стиральной машинки, после чего запустить длительный цикл стирки.

Температуру воды предпочтительно выбирать высокую, например, 90 градусов. При необходимости процедуру рекомендуют повторить.

Сделайте смесь соды с уксусом

Еще один простой и эффективный способ вернуть стиральной машине свежий запах - это использование смеси пищевой соды, воды и уксуса, чтобы усилить действие порошка.

Сначала влейте 1/4 стакана пищевой соды, смешанной с 1/4 стакана воды, в контейнер для моющего средства.

В машину с верхней загрузкой рекомендуют заливать в барабан четыре стакана обыкновенного белого уксуса; для моделей с фронтальной загрузкой требуется два стакана.

Цикл стирки должен проходить при высокой температуре (с дополнительным 30-минутным циклом замачивания), после чего следует протереть внутреннюю поверхность тряпкой или губкой.

Запустите цикл с лимонной кислотой

Лимонная кислота помогает уничтожить налет и устраняет неприятные ароматы. Порошок кислоты нужно всыпать в отсек для моющего средства и, выбрав максимальную температуру воды, запустить долгий цикл стирки.

После этого необходимо еще раз промыть стиралку, чтобы полностью удалить средство. Это можно сделать, выбрав режим короткого цикла стирки.

Такую процедуру советуют проводить минимум раз в месяц, чтобы поддерживать чистоту прибора.

Сделать раствор уксуса с лимонным соком

Дистиллированный белый уксус можно использовать как универсальное чистящее средство.

Несмотря на свой сильный запах, белый уксус являєтся прекрасным дезодорантом, поэтому в сочетании с лимонным соком он поможет стиральной машине пахнуть свежестью и чистотой.

Для этого средства необходимо смешать две чашки воды, пол чашки уксуса и четверть чашки свежевыжатого лимонного сока. Затем средство советуют залить в таком количестве, как в методе с уксусом, и запустить цикл стирки с высокой температурой воды.

Стиральную машину необходимо чистить регулярно (иллюстративное фото: Freepik)

Добавьте ароматическое масло

Чтобы стиральная машина пахла свежестью, советуют добавить столовую ложку эвкалиптового масла в воду при цикле стирки на высокой температуре.

Масло не только придаст стиральной машине чудесного запаха, оно также может расщепить мыльные отложения. Использовать эвкалиптовое масло можно как отдельное средство или вместе с белым уксусом и содой для очистки стиральной машины.

Замените шланг подачи воды

Если методы не помогают удалить столько минеральных остатков и запаха, проблема может заключаться в изношенном шланге для подачи воды.

В этом случае можно заменить шланг, перекрыв воду и отключив стиральную машинку от сети.

Если запах до сих пор остается, или исходит не только от стиральной машины, причина может заключаться в неправильной работе прибора или проблемы с сантехникой. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.