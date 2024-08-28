Как избавиться от неприятного запаха в доме за 5 минут

Запахи всегда будут в доме - ведь они возникают не только от грязи, но даже во время приготовления пищи. Однако избавиться от неприятного запаха можно некоторыми довольно быстрыми методами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о способах, как быстро избавиться от неприятного запаха в доме.

Как устранить неприятный запах в доме быстро

Для начала неплохо выяснить, почему именно в доме внезапно воцарился невыносимый "аромат". Ведь после простого устранения причины запах может сразу исчезнуть. А некоторые вещества помогут освежить воздух, поглотив остальные ароматы.

Впрочем, если выяснить причину не удается, можно попытаться замаскировать запах другим, приятным и стойким запахом.

Вынести мусор

Наиболее распространенной причиной вони может быть мусор, ожидающий выбрасывания в течение нескольких дней. В результате в остатках пищи и жидкостей размножаются бактерии, вызывающие запахи.

Поэтому быстрый выброс мусора в уличную свалку может помочь решить проблему. Если от мусорного контейнера до сих пор исходит странное благоухание, внутрь можно положить активированный уголь, насыпать пищевую соду или вбросить лимонную цедру, чтобы эти вещества поглотили и замаскировали запах.

Постирать белье

Другой причиной невыносимого аромата являются влажные от пота вещи, лежащие в корзине для стирки или стиральной машине.

Конечно, постирать вещи вряд ли можно за 5 минут, однако их можно хотя бы замочить, добавив немного моющего средства или хотя бы запустив цикл стирки.

Нагреть лимон и воду в микроволновке

Вы разогреваете в микроволновке практически все - супы, остатки пищи - а это значит, что в очень ограниченном пространстве циркулирует миллион запахов, которые может быть ощутимо в кухне.

Избавиться от стойких запахов можно, прокипятив 900 мл воды с кусочками лимона в течение нескольких минут. Обязательно вытрите прилипшие остатки пищи и оставьте дверцу открытой, чтобы ваша чистая микроволновка могла проветриться.

Зажечь ароматические свечи

Ароматические свечи маскируют вонь (иллюстративное фото: Freepik)

Еда вкусно пахнет во время ужина, но не так приятно, когда запах чеснока и растительного масла стоит после нее часами. Выберите ароматическую свечу и зажгите ее на кухне, чтобы быстро замаскировать запах.

Также можно зажечь ароматические палочки, однако следует учитывать, что их аромат нравится далеко не каждому.

Посыпать поверхности пищевой содой

Через несколько лет (или даже несколько месяцев) ваш новый матрас или диван может начать пахнуть не слишком приятно - и "аромат" впоследствии может быть ощутим во всех комнатах.

Чтобы освежить кровать, посыпьте ее содой, оставьте на время, а затем пропылесосьте. Этот способ также работает с ковром.

Почистить туалет

Возможно, запах несется из унитаза или от другой сантехники? Хотя для глобального решения проблемы, возможно, понадобится время, а то и ремонт, стоит попробовать использовать чистящее средство для сантехники.

В большинстве случаев оно может замаскировать или даже полностью убрать сторонний запах - если причиной вони была грязь.

Попшикать поверхности уксусом

Уксус - еще один универсальный домашний ингредиент, который может помочь устранить неприятный запах. Для этого рекомендуют прокипятить смесь воды и уксуса в кастрюле в течение нескольких минут. Пар разойдется по всей кухне, маскируя любые запахи.

Чтобы устранить неприятные запахи с канализации, советуют залить в слив чашку уксуса, а затем немного горячей воды. Вы также можете протереть чистые поверхности уксусно-водяной смесью для удаления запаха со столов, разделочных досок и приборов.

Устроить сквозняк

Тщательное проветривание может развеять надоедливые запахи, гарантируя, что они не будут задерживаться в закрытом пространстве. Поэтому откройте окна, чтобы впустить свежий воздух и эффективно проветрить душные помещения.

Использовать освежитель воздуха

Для быстрого решения проблемы опрыскивайте мягкие поверхности освежителем для тканей. Или можно попшикать в воздух освежителем, используемым для маскировки запаха в ванной комнате.

Разбрызгать духи

Вместо освежителя можно воспользоваться любимыми духами или дезодорантом. Главное - не переусердствовать, чтобы аромат не был слишком резким.

Также можно сбрызнуть духами ватные диски и разложить их по комнатам.

Протереть поверхности лимоном

Лимоны и апельсины могут помочь убрать запах (иллюстративное фото: Freepik)

Лимоны и апельсины не только приятны, но и отличные природные дезодоранты. Натрите половинку лимона на разделочные доски или другие поверхности, удерживающие сильные запахи.

Кислотность фрукта поможет замаскировать запах. Вы также можете прокипятить цитрусовые в воде, чтобы высвободить их природный аромат и создать ароматную среду в вашем доме.

Добавить несколько капель ароматического масла в воду

Эфирные масла обладают не только приятным ароматом, но и природными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые помогают устранить неприятные запахи.

Наполните распылитель водой наполовину и добавьте несколько капель любимого эфирного масла, например лаванды, эвкалипта или чайного дерева.

Распылите этот самодельный освежитель воздуха на участки, требующие устранения неприятного запаха, например ткани, шторы или обивку.