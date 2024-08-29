Як без хімії позбутися смороду в пральній машині

Чому виникає запах в пральній машинці

Зазвичай причина неприємного запаху - розмноження бактерій в теплому та вологому середовищі. Це відбувається, коли дверцята пральної машини закриваються одразу після діставання випраної білизни.

А також, якщо випраний одяг якийсь час лежить в барабані пралки після прання. До того ж іноді неприємний запах виникає, якщо брудна білизна не переться одразу, а накопичується в приладі.

Серед інших причин неприємного запаху з пральної машинки виділяють наступні:

знос шланга - запах може виникати через накопичення і загнивання бруду та засобів для прання;

- запах може виникати через накопичення і загнивання бруду та засобів для прання; накип - накип, який складається зі сміття та прального порошку, може неприємно пахнути при використанні холодної води;

- накип, який складається зі сміття та прального порошку, може неприємно пахнути при використанні холодної води; забагато мийних засобів - залишки засобів нерідко залишаються на стінках приладу, разом з брудом, і з часом можуть призводити до огидного запаху;

- залишки засобів нерідко залишаються на стінках приладу, разом з брудом, і з часом можуть призводити до огидного запаху; забруднення фільтра - призначення цієї деталі - затримувати нитки, копійки, ґудзик та бруд, які, за певний час, можуть створювати неприємні аромати;

- призначення цієї деталі - затримувати нитки, копійки, ґудзик та бруд, які, за певний час, можуть створювати неприємні аромати; неякісний порошок - через свій склад, порошок, особливо якщо його багато, може стати причиною "надокучливих" пахощів.

Крім цього, часом причина неприємного запаху з пралки полягає в поломці машини (наприклад, прилад не зливає воду повністю), або в проблемах з каналізацією.

Як позбутися запаху з пралки

Хоча нерідко для видалення запаху з пральної машини рекомендують використати відбілювач, в цьому не завжди є потреба.

Запустіть цикл з гарячою водою

Гарячої води може бути достатньо, щоб знищити легку цвіль і мікроби - якщо запустити порожню пралку, обравши найвищу температуру води.

Крім цього, це також може допомогти визначити причину, якщо запах залишився. Зокрема, це може бути через старий шланг.

Почистьте фільтр

Якщо фільтр пралки давно не чистили, сміття всередині спричинятиме запах. Переконайтеся, що пральна машина злила всю воду, підставте під фільтр плаский контейнер для збору води, підстеліть ганчірки і обережно зніміть фільтр згідно з інструкцією від виробника.

Видаліть весь бруд, ретельно вимийте фільтр, висушіть його і поставте назад. Також фільтр рекомендують чистити регулярно, приблизно раз на 6 місяців.

Замініть порошок

При наступному циклі прання спробуйте застосувати інший порошок. Крім цього, важливо не перенаповнювати пральну машинку - інакше вода не зможе видалити всі забруднення.

Не слід наливати більше засобу, аніж рекомендовано. Це призводитиме до відкладення залишків на стінках пральної машини і волокнах одягу.

Використайте оцет

Просто розведеного оцту може бути достатньо, щоб зробити ефективний засіб для чищення пральної машини. Оцет пригнічує ріст цвілі та дезодорує поверхні.

Для цього радять змішати 1 чашку оцту і 4 чашки дистильованої води, та додати дві склянки розчину у машинку з фронтальним завантаженням або чотири склянки у пральну машину з верхнім завантаженням як загальний засіб для чищення.

Застосуйте соду

Сода може допомогти почистити пральну машину від відкладень та неприємного запаху, знищивши цвіль.

Для цього методу пів чашки соди потрібно повністю розчинити в гарячій воді. Розчин необхідно залити в барабан пральної машинки, після чого запустити тривалий цикл прання.

Температуру води бажано обирати високу, наприклад, 90 градусів. За необхідності процедуру радять повторити.

Зробіть суміш соди з оцтом

Ще один простий і ефективний спосіб повернути пральній машині свіжий запах - це використання суміші харчової соди, води та оцту, щоб підсилити дію порошку.

Спершу влийте 1/4 склянки харчової соди, змішаної з 1/4 склянки води, в контейнер для мийного засобу.

В машину з верхнім завантаженням рекомендують заливати в барабан чотири склянки звичайного білого оцту; для моделей з фронтальним завантаженням потрібно дві склянки.

Цикл прання повинен проходити при високій температурі (з додатковим 30-хвилинним циклом замочування), після чого слід протерти внутрішню поверхню ганчіркою або губкою.

Запустіть цикл з лимонною кислотою

Лимонна кислота допомагає знищити наліт та усуває неприємні аромати. Порошок кислоти потрібно всипати у відсік для мийного засобу та, обравши максимальну високу температуру води, запустити довгий цикл прання.

Після цього необхідно ще раз промити пралку, щоб повністю видалити засіб. Це можна зробити, обравши режим короткого циклу прання.

Таку процедуру радять проводити мінімум раз на місяць, щоб підтримувати чистоту приладу.

Зробити розчин оцту з лимонним соком

Дистильований білий оцет можна використовувати як універсальний засіб для чищення.

Попри свій сильний запах, білий оцет є чудовим дезодорантом, тому в поєднанні з лимонним соком він допоможе пральній машині пахнути свіжістю та чистотою.

Для цього засобу необхідно змішати дві чашки води, пів чашки оцту та чверть чашки свіжевичавленого лимонного соку. Потім засіб радять залити у такій кількості як в методі з оцтом та запустити цикл прання з високою температурою води.

Пральну машину необхідно чистити регулярно (ілюстративне фото: Freepik)

Додайте ароматичну олію

Щоб пральна машина пахла свіжістю, радять додати столову ложку евкаліптової олії у воду, при циклі прання на високій температурі.

Олія не лише додасть пральній машині чудового запаху, вона також може розщепити мильні відкладення. Використовувати евкаліптову олію можна як окремий засіб або разом з білим оцтом і харчовою содою для очищення пральної машини.

Замініть шланг подачі води

Якщо методи не допомагають видалити стільки мінеральні залишки та запах, проблема може полягати в зношеному шлангу для подачі води.

В цьому випадку можна спробувати замінити шланг, перекривши воду та відключивши пральну машинку від мережі.

Якщо запах досі залишається, або лине не лише від пральної машини, причина може полягати в неправильній роботі приладу або проблеми з сантехнікою. В такому разі необхідно звернутися до спеціаліста.