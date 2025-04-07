Какие невидимые существа незаметно "захватили" Землю: ученые открыли секрет

Ученые недавно сделали открытие, которое заставило их переосмыслить роль различных существ на нашей планете. Мы привыкли к мысли, что самыми мощными представителями Земли являются млекопитающие или люди, новые исследования показывают, что незаметное для нас существо фактически "захватило" планету, изменив баланс в природном мире.

Что это за существо, и как оно изменило Землю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное Proceedings of the National Academy of Sciences.

Биологи решили подсчитать, сколько на самом деле муравьев живет на Земле. И выводы исследования шокировали всю научную общественность, потому что этих насекомых на нашей планете гораздо больше, чем людей и млекопитающих.

Немецкие исследователи из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге Сабина Ноотен и Патрик Шультайс проанализировали 489 исследований наземных и древесных муравьев, чтобы создать большую базу данных об их глобальной популяции. И получили просто потрясающие данные.

"По нашим оценкам, мировая популяция муравьев составляет 20 на 15 в степени 15, то есть 20 квадриллионов животных. Это 20 с 15 нулями, цифра, которую трудно понять и оценить", - рассказала Ноотен.

Общая масса насекомых также впечатляет, потому что по словам Шультайса, общая численность муравьев "превышает совокупную биомассу диких птиц и млекопитающих и соответствует примерно 20% биомассы человечества".

При этом, на планете насчитывается около 22 000 известных науке муравьев. Муравьиные колонии полагаются на коллективную деятельность и роевой интеллект. Численность муравьев на Земле шокировала исследователей (фото: pixabay.com)

Эти маленькие существа способны создавать сложные сети троп, использовать свои тела как мосты, выращивать грибы или тлей. Некоторые колонии даже превосходят людей в определенных кооперативных когнитивных задачах.

Муравьи предпочитают тропический и субтропический климат, и живут в лесах, пустынях, полях. Они переносят почву, перемещают семена и меняют свое окружение. На гектар муравьи перемещают до 13 тонн почвенной массы в год, и эти перемещения помогают поддерживать круговорот питательных веществ.

Еще муравьи могут использовать разлагающиеся материалы для повышения плодородия почвы и распространять семена некоторых растений далеко за пределы досягаемости материнского растения.

Но не все муравьи полезны для окружающей среды. Некоторые виды, такие как огненные муравьи, могут нанести вред местным видам. Они вытесняют другие виды и это влияет негативно на экологический баланс.

Изменение климата влияет на этих существ и их распространение, и может изменить их ареалы и привести к непредсказуемым последствиям.

По словам ученых, понимание численности муравьев и их роли в экосистемах имеет большое значение для разработки стратегий сохранения природы, борьбы с вредителями и восстановления среды.

Муравьи малозаметны в природе, но они играют чрезвычайно важную роль в функционировании нашей планеты.