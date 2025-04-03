Для чего жирафам пятна на коже? Ответ ученых, который вас точно удивит

Жирафы - одни из самых узнаваемых животных на планете, и их пятнистая кожа не менее загадочна, чем их длинная шея. Многие считают, что пятна - это лишь средство маскировки, но на самом деле они имеют еще одну важную функцию.

Для чего жирафам нужны пятна на коже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EcoEvoRxiv .

Пятна на коже жирафа - это одна из черт, которая отличает этих животных среди других. И оказалось, что природа создала жирафов пятнистыми не просто так.

Зоологи, которые 8 лет наблюдали за жирафами в Танзании, выяснили, что пятна - это не просто камуфляж, а очень важный терморегулятор животного. Именно пятна влияют на то, как хорошо будут выживать детеныши жирафов и взрослые самцы во время смены температуры.

Животные с большими пятнами гораздо лучше переживали падение температур, тогда как животные с меньшими - их повышение.

Именно так, пятна на жирафах отличаются и ученые говорят, что их есть как минимум четыре вида: малые многоугольные, большие многоугольные, малые неправильной формы и большие неправильной формы.

И это еще одна важная функция - идентификация, поскольку узор пятен у каждого жирафа уникален, а это помогает им распознавать друг друга. Пятна на коже жирафа выполняют очень важную функцию (фото: freepik.com)

Почему пятна имеют большое значение именно для детенышей и взрослых самцов, а не для взрослых самок, ученые пока еще не разгадали.

Исследование показало, что жирафенята с большими пятнами лучше выживают, потому что могут лучше спрятаться в тени кустов. Впрочем, большие темные пятна увеличивают риск перегрева, потому что они отражают меньше солнечных лучей.

Под узором из пятен у жирафа плотная сеть кровеносных сосудов, которые влияют на отдачу тепла окружающей среде. Наилучший результат выживания у животных, которые имеют маленькие пятна неправильной формы или большие многоугольные пятна.

А вот когда происходили колебания средней температуры на несколько градусов, шансы на выживание у жирафов обоих полов уменьшались. Самцы и детеныши получали дополнительные преимущества от того, какие у них были пятна - маленькие или большие и в зависимости от того, в какую сторону колебалась температура. Каждый узор на коже жирафа уникален, как отпечаток у человека (фото: freepik/com)

Ученые предполагают, что самки не так зависят от перепадов температур, поскольку они живут большими группами и меньше двигаются.

Стоит также добавить, что жирафы вообще очень чувствительны к изменениям погоды. Они страдают не только от перепадов температуры, но и от изменения влажности. А большее количество дождей может навредить им сильнее жары.