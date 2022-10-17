"Укрэнерго" предупредило о возможных отключениях э/э после атак на энергообъекты
Диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение о применении графиков отключения электроэнергии. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается в сообщении, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется.
"Однако Диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - заявили в пресс-службе.
В "Укрэнерго" призвали соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.
Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине начались 10 октября после массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Однако в последнее время ситуация стабилизировалась и графики не применялись.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.