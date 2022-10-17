"Укрэнерго" предупредило о возможных отключениях э/э после атак на энергообъекты

Диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение о применении графиков отключения электроэнергии. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется.

"Однако Диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - заявили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" призвали соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.