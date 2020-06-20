Кип'ятіння води в мікрохвильовці: медики розповіли, наскільки це безпечно

Чи можна кип'ятити воду в мікрохвильовці (Фото: freepik)

Експерти розповіли, наскільки безпечно використання мікрохвильовки для кип'ятіння води

Мікрохвильова піч стала універсальним помічником на будь-якій кухні. Проте вчені та медики продовжують вести дискусії про те, наскільки безпечно використовувати її щодня і в яких цілях.

Одним з частих питань, яке хвилює користувачів мікрохвильовки, про те, чи можна кип'ятити воду. Лікарі відповіли, чи можна для цього використовувати мікрохвильову піч, пише видання Medic.ua.

Як показують різні дослідження, спрямовані на те, як різні температури мікрохвиль впливають на особливості води, мікрохвильова піч здатна нагрівати воду до стану кипіння. Однак електромагнітні хвилі в мікрохвильовій печі нагрівають молекули води у випадкових місцях, а це означає, що, коли вода не нагрівається занадто довго, під шаром більш холодної води можуть виникати ділянки окропу.

Тому важливо перемішувати воду перед вживанням після такого нагрівання. Також варто користуватися спеціальними місткостями для мікрохвильової печі, які не несуть загрози здоров'ю людини. Для кращого контролю температури води варто використовувати інші способи нагріву.

Як відзначають вчені, вплив мікрохвиль на здоров'я залишається спірним і на цей час немає переконливих доказів того, що ці хвилі мають канцерогенну дію. Це означає, що приготування їжі та нагрівання їжі та води в мікрохвильовці є безпечним для здоров'я.

Як правильно кип'ятити воду в мікрохвильовці:

Завжди беріть посуд, який призначений для використання в мікрохвильовій печі. Скляні та керамічні місткості для цього підходять найкраще.

Не накривайте і не закривайте місткості, в яких гріється вода.

Щоб уникнути перегріву води, помістіть в неї неметалевий предмет, наприклад, паличку для їжі.

Нагрівайте воду в кілька етапів. Перемішуйте воду кожні 1-2 хвилини, поки вона не закипить.

Обережно виймайте місткість з мікрохвильовки. Використовуйте спеціальні прихватки, щоб уникнути опіків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна розігрівати в мікрохвильовій печі.

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Автор: Анна Шиканова