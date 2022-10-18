Дешево и сердито: какие полуфабрикаты нужно всегда иметь дома

Здесь на помощь спешат замороженные продукты в каждом супермаркете. Их можно использовать для приготовления полезных недорогих блюд.

Об этом сообщается на сайте Daily Mail.

Сохраняют ли полуфабрикаты пользу?

Замороженные продукты часто значительно дешевле, поскольку у них гораздо более длительный срок хранения, а это значит, что супермаркеты могут закупать их оптом, не опасаясь, что непроданные продукты попадут в мусорку.

"Замороженная пища часто может быть питательнее свежей", - говорит диетолог доктор Сара Шенкер.

Все потому, что большинство свежих фруктов и овощей собирают до того, как они созреют и хранят, а затем обрабатывают, чтобы они могли созреть во время транспортировки. Но в итоге это дает им меньше времени для развития полного диапазона витаминов, минералов и антиоксидантов.

"Однако фрукты и овощи, предназначенные для замораживания, собирают на пике спелости, когда они наиболее питательны и немедленно замораживают, чтобы они сохранили свои питательные вещества", - объясняет врач.

Замороженные фрукты и овощи сохраняют свою пользу (фото: Freepik)

На какие замороженные продукты обратить внимание?

Фарш индейки

Это мясо богато белком и является отличным источником питательных веществ, включая витамины B3 и B12, B6, а также селен и цинк. Индейка также является хорошим источником аминокислоты триптофана, которую организм использует для производства гормонов серотонина и мелатонина.

Фарш из индюшиной грудки обычно содержит меньше жира, чем говяжий фарш.

Кулинарный совет: мясной фарш вы можете заменить растительным. И хотя в нем поменьше белка, он содержит больше клетчатки. При желании разморозьте свой фарш на ночь в холодильнике, хотя в некоторых рецептах его можно приготовить из замороженного.

Рыба

Любая белая рыба имеет низкое содержание жира, калорий и очень высокое содержание белка. К тому же, это важный источник йода, необходимого для здоровья щитовидной железы и мозга.

Рыба содержит такие минералы, как цинк, и является хорошим источником витамина B6, который помогает уменьшить воспаление.

Ищите замороженный лосось, который может быть немного дороже, но содержит дополнительные омега-3, которые полезны для здоровья и имеют противовоспалительное действие, что может облегчить боль в суставах.

Кулинарный совет: выбирайте обычную рыбу без панировки, которая более полезна и ее часто можно готовить из замороженной формы без необходимости размораживания.

Соевые бобы

Это один из немногих растительных источников высококачественного белка. Подобно мясу соевые бобы содержат все незаменимые аминокислоты и являются хорошим источником витаминов и минералов, включая железо, магний, фосфор, калий и медь.

Белок, антиоксиданты и клетчатка в соевых бобах могут помочь снизить уровень холестерина. Они содержат растительные соединения, которые могут облегчить симптомы менопаузы, улучшить здоровье костей у пожилых женщин и снизить риск гормонального рака.

Кулинарный совет: заменяйте горох на соевые бобы в любом блюде, чтобы повысить уровень белка.

Шпинат

Шпинат на 90 процентов состоит из воды, но является хорошим источником бета-каротина, железа и кальция. Он также содержит растительные соединения с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Исследования связывают потребление шпината с понижением уровня стресса клеток, здоровьем глаз, понижением кровяного давления и понижением риска рака.

Кулинарный совет: вкус шпината исчезает, когда вы добавляете его в блюда. А это значит, что вы можете добавлять шпинат в блюда, чтобы увеличить содержание питательных веществ, и даже самые большие гурманы его не заметят.