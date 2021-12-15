Як швидко приготувати багато млинців: простий лайфхак

Млинці печуть кулінари по всьому світу. Багатство рецептів та можливих начинок для млинців вражає. Але для того, щоб млинець був тонким, потрібно лити мало тіста, і через це весь процес займає багато часу. Однак, існує простий лайфхак, який допоможе насмажити млинці швидко та смачно.

Про це йдеться на сайті польського видання Pysznosci .

Для приготування млинців знадобляться наступні інгредієнти:

борошно - 1 склянка;

цукор - 1 столова ложка;

сіль - дрібка;

олія - 2 ст. л.;

яйця - 2 шт;

молоко - 2 склянки.

Спосіб приготування:

Так, для початку потрібно взяти пусту пластикову пляшку та лійку і всередину додати всі інгредієнти. Важливо, щоб посуд був повністю сухим.

Далі закрийте пляшку і потрусіть, щоб всі компоненти змішались.

Потім просто звідти виливайте порційно тісто на сковорідку.

Додамо, що готову масу в пляшці можна зберігати у холодильнику.

Як швидко приготувати млинці (pysznosci)

Також такий спосіб підходить для будь-якого типу тіста та навіть для панкейків.

Інгредієнти для панкейків: