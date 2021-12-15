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Як швидко приготувати багато млинців: простий лайфхак

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Середа 15 грудня 2021 10:55
Як швидко приготувати багато млинців: простий лайфхак Як швидко приготувати млинці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Млинці печуть кулінари по всьому світу. Багатство рецептів та можливих начинок для млинців вражає. Але для того, щоб млинець був тонким, потрібно лити мало тіста, і через це весь процес займає багато часу. Однак, існує простий лайфхак, який допоможе насмажити млинці швидко та смачно.

Про це йдеться на сайті польського видання Pysznosci.

Для приготування млинців знадобляться наступні інгредієнти:

  • борошно - 1 склянка;
  • цукор - 1 столова ложка;
  • сіль - дрібка;
  • олія - 2 ст. л.;
  • яйця - 2 шт;
  • молоко - 2 склянки.

Спосіб приготування:

Так, для початку потрібно взяти пусту пластикову пляшку та лійку і всередину додати всі інгредієнти. Важливо, щоб посуд був повністю сухим.

Далі закрийте пляшку і потрусіть, щоб всі компоненти змішались.

Потім просто звідти виливайте порційно тісто на сковорідку.

Додамо, що готову масу в пляшці можна зберігати у холодильнику.

Як швидко приготувати багато млинців: простий лайфхак

Як швидко приготувати багато млинців: простий лайфхакЯк швидко приготувати багато млинців: простий лайфхакЯк швидко приготувати багато млинців: простий лайфхак

Як швидко приготувати млинці (pysznosci)

Також такий спосіб підходить для будь-якого типу тіста та навіть для панкейків.

Інгредієнти для панкейків:

  • борошно - 1 склянка;
  • цукор - 2 ст. л;
  • розпушувач - 2 ч. л;
  • сіль - дрібка;
  • олія - 2 ст. л.ї;
  • яйця - 1 шт;
  • молоко - 1 склянка.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинців.

Також ми писали, як приготувати чотири страви всього з кількох бананів.

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