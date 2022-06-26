Як за 10 хвилин приготувати на сковороді альтернативу піці з найпростіших продуктів

Якщо хочеться себе побалувати смачним блюдом на зразок піци, можна швидко, за простим рецептом і з мінімальними вимогами по продуктах, які є в холодильнику, приготувати на сковороді апетитний відкритий пиріг.

На приготування страви потрібно всього десять хвилин.

Для начинки можна брати будь-які інгредієнти, й основне правило для цього пирога - наявність сиру, яким можна посипати їх зверху, щоб начинка запеклася під скоринкою.

Що потрібно:

яйця (досить 1 штуки),

майонез (4 ложки),

молоко (4 ложки),

борошно (6 ложок),

сіль (1 щіпка),

шинка (10 часточок-кружечків),

помідори (1 штука),

тертий сир (50 грамів).

Як готувати

Робимо тісто: у мисці збиваємо яйце за допомогою вилки, додаємо молоко і майонез, всі інгредієнти потрібно перемішати до однорідної консистенції, після чого додати сіль і борошно.

Готуємо начинку: нарізаємо шинку соломкою, а помідори - півкільцями, натираємо сир на тертці.

Приготування на плиті: коли сковорода на вогні розігріється, ллємо рослинну олію і викладаємо тісто, розподіляючи дном. Зверху потім потрібно викласти шинку і помідори, і посипати сиром. Готуємо із закритою кришкою, томимо пиріг на маленькому вогні протягом 10 хвилин, поки сир не розплавиться.

Смачного!