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Настоящее козацкое блюдо: как приготовить молотое сало с чесноком

Среда 31 января 2024 07:45
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Настоящее козацкое блюдо: как приготовить молотое сало с чесноком Как сделать самое вкусное молотое сало с чесноком (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Самая древняя козацкая закуска – это сытное, питательное, непревзойденно вкусное и полезное блюдо. Она больше всего нравится с черным хлебом и тот, кто попробует ее хоть раз - никогда уже не забудет. А в наше время такая закуска может быть не только вкусным перекусом, но и подпитает силы в дороге и укрытии. А еще такое блюдо - отличное блюдо с антивирусными свойствами.

Как приготовить молотое сало с чесноком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Карпатские шкварки"

Что вам понадобится:

  • Сало - 500 г
  • Петрушка - 1 пучок
  • Чеснок - 1 головка
  • Перец горошком - 30 шт.
  • Перец душистый - 20 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • соль - 1 ч. ложка

Как готовить молотое сало с чесноком

Срежьте с сала кожуру и нарежьте на кусочки, которые удобно будет класть в мясорубку. Разделите головку чеснока и очистите каждый зубчик от кожуры. Если используете зелень - промойте и обсушите ее, отрежьте стебли.

Подготовьте мясорубку с мелким ситом и большую миску для фарша. Если у вас нет мясорубки, можно воспользоваться блендером. Начните молоть ингредиенты.

Добавляйте в мясорубку сначала кусочек сала, затем зубчик чеснока, затем зелень, затем кусок лаврового листа. Повторите снова и снова. Добавьте специи горошком. Можно использовать сразу молотый перец.

Очень тщательно вымешайте массу, чтобы она стала однородной. Переложите намазку в стеклянную банку с плотной крышкой. Храните в холодильнике. Смажьте салом домашний хлеб и отведайте.

Раньше мы писали о том, как сделать настоящие крымские янтыки.

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