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Как экономить на бензине и дизеле: назван простой способ

Фото: Как экономить на бензине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с каждым днем растут цены на бензин и дизель. Так, горючее за месяц подорожало на 10% по данным Госстата.

Как экономить на бензине в это время, рассказали эксперты издания Express.

Как экономить на бензине и дизеле

Эксперты предупредили, что автомобилисты могут "сжигать больше топлива, чем обычно", перевозя лишний вес в своих автомобилях.

Дополнительный вес может "вызвать лобовое сопротивление", а это означает, что автомобилю придется работать усерднее и использовать больше топлива для движения.

Специалисты утверждают, что достаточно убрать из авто тяжелые предметы, чтобы участники дорожного движения заметили значительное улучшение.

Авто-эксперт Луис Томас сообщил, что "внесение изменений в стиль вождения может сократить количество используемого топлива".

"Один из способов сделать это - снять лишний вес с вашего автомобиля. Это связано с тем, что лишний вес может вызвать сопротивление при движении, поэтому топлива уходит больше, чем обычно", - отметил он.

"Вполне вероятно, что у многих водителей есть вещи, хранящиеся в багажнике, а иногда даже на пассажирских сиденьях и в пространстве для ног. Перегрузка вашего автомобиля может означать, что вы сжигаете больше топлива, чем обычно. Это также может повлиять на тормозной путь вашего автомобиля", - добавил эксперт.

Более тяжелые автомобили будут потреблять больше бензина или дизельного топлива при движении с частыми остановками, что может стать серьезным ударом для жителей города.

Дополнительных 50 кг веса в вашем автомобиле может быть достаточно, чтобы увеличить расход топлива на один или два процента.

Тем не менее, Томас предупреждает водителей, что они не должны переусердствовать и лишать свои автомобили всего необходимого.
 

 

Читайте также, как экономить деньги на покупке топлива.

Кстати, ранее мы писали о том, какая скорость автомобиля самая экономная.

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