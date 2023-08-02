Как экономить деньги на покупке топлива: самые простые и доступные способы

Цены на бензин продолжают расти и со 2 августа в некоторых сетях повышение составило в среднем 1 гривну за литр. А это значит, что водители будут искать варианты, которые помогут сократить расход топлива и сэкономить деньги в кошельке.

Какие самые простые и доступные способы помогают экономить на покупке бензина - читайте в материале Styler.

Как изменились цены на бензин

Со 2 августа в Украине снова выросли розничные цены на топливо и дизель. Цены на украинских АЗС поднялись в среднем от 0,48 гривен до 1 гривны за литр.

Средняя цена на бензин А-95 сейчас составляет 49,38 грн за литр

Дизель - 48,60 грн за литр

Автогаз - 23,51 грн за литр

Повышение цен связано с тем, что налоги на горючее - акцизы и НДС по ставке 20% - возвращаются на довоенный уровень.

Как водители могут экономить на бензине

Регулярное обслуживание авто

Проверяйте исправность вашей машины, так как незначительные поломки ведут к увеличению расхода топлива. Загрязнение воздушного фильтра или неправильное давление в шинах повышают расход в среднем на 10%.

Обходитесь без кондиционера

Использование кондиционера увеличивает расход топлива на 10-20%. Если на улице нет сильной жары, у вас короткая поездка или вы двигаетесь на низкой скорости - не включайте его.

Круиз-контроль

Используйте эту функцию на длинных поездках или на трассе. Это позволит придерживаться постоянной скорость и снизить расход топлива.

Не превышайте скорость

Избегайте резкой езды, частого нажатия на педали газа или тормоза, двигайтесь плавно и придерживайтесь оптимальной постоянной скорости автомобиля. Резкие остановки, старты и большие скорости существенно увеличивают расход топлива.

Планируйте маршрут

Избегайте езды в час пик, когда приходится постоянно стартовать и тормозить, стоять с включенным мотором долгое время. Выбирайте более короткие пути до места назначения, чтобы объехать пробки.

Старайтесь объединить поездки по делам так, чтобы вам не пришлось ехать в разные части города. Если вы остановились более чем на 2-3 минуты - глушите двигатель.

Правильное топливо

Некоторые автомобили более эффективно работают на определенных видах топлива. Выбирайте тот бензин или дизель, который лучше всего подходит вашей машине согласно рекомендациям производителя.

Езда по необходимости

Постарайтесь не использовать автомобиль там, где вы можете без него обойтись. Например, вы можете пройтись пешком, использовать велосипед, городской транспорт или самокат.

Это не только сэкономит вам средства на заправку, но и снизит нагрузку на дороги, а также понизит выбросы СО2.

Обращайте внимание на погоду

Если есть такая возможность, то постарайтесь не ездить на автомобиле во время сильного дождя. Это увеличивает расход топлива на 15%. Также без необходимости не стоит выезжать и в очень жаркие дни.

Разгрузите авто

Багажник на крыше, заваленный вещами багажник - все это увеличивает расход топлива. Уберите из машины все, чем вы не пользуетесь.

Дополнительные бонусы

Приезжайте на заправку рано утром или поздно вечером. И обязательно используйте различные бонусы, сетевые карты и программы лояльности от АЗС.