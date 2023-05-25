Не быстро и не медленно. Какая скорость автомобиля самая экономная

Многие автомобилисты уверены, что большая скорость увеличивает расход топлива. Но медленная езда совершенно не значит, что вы будете его экономить. На разных режимах работы двигатель меняет расходы топлива.

Какая скорость самая экономная для автомобиля и что позволит снизить расходы топлива - читайте в материале ниже.

Экономия топлива в городе

Необходимо отличать городской темп езды и передвижение по трассе и скоростным магистралям. На городских скоростях водитель часто нажимает педаль газа и тормоза, разгоняется и тормозит, раскручивая двигатель до 3 - 3,5 тысячи оборотов. В таком режиме расход топлива может вырасти в разы.

Стандартные легковые автомобили, которые комплектуются атмосферными двигателями в 1,6 л обычно тратят на езду по городу 10-11 литров топлива. Любители погонять по городу могут поднять расход до 13-15 литров. Хотя у большинства авто в паспорте указано, что двигатель должен сжигать по городу по 7-8 литров.

Но достичь этих параметров можно только в том случае, если придерживаться определенного режима движения - разгоняться до 50 км/в час за 25 секунд с минимально возможной тягой мотора. И так ездить, конечно же, неудобно. Поэтому есть и другой алгоритм.

После старта при достижении скорости 50-60 км/в час нужно переходить на высшую ступень коробки и ехать так в диапазоне скоростей от 45 до 80 км/в час.

Если машина на "механике", то включать высшую передачу будет нужно, как только стрелка тахометра достигнет 1,5 тыс. оборотов. На этих оборотах современный двигатель развивает уже до 80% тяги и способен поддерживать нужный темп езды.

Экономия топлива на трассе

Во время езды по трассе за городом энергия тратится в основном на преодоление силы сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем больше требуется энергии, ведь сопротивление воздуха нарастает пропорционально скорости. Поэтому очень быстрая езда, даже увеличение скорости на 30 км/в час - вызовет рост потребления топлива почти на треть.

Но для экономной езды за городом плестись улиткой не нужно - самая оптимальная скорость 80-90 км/в час. В этом случае двигатель раскрутится до 1200-1500 оборотов. И расход 1,6-литрового автомобиля упадет до 6-7 литров на 100 км.

Еще больше можно экономить за счет движения накатом, позволяя машине скатываться со склонов без включения более высокой передачи.

Кроме того, движение по трассе в пределах 80-90 км/ в час позволяет проходить повороты без заметных торможений и разгонов, а это тоже сильно влияет на потребление топлива.

Многие загородные трассы имеют радиус поворотов из расчетов скорости движения именно 80-90 км/в час. Поддерживая такую скорость, можно часами ехать на более высокой передачи и не применять экстренное торможение и частые разгоны. А это позволит существенно экономить топливо.