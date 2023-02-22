4 подсказки, которые помогут подольше сохранить яйца свежими

Четыре простых действия помогут подольше сохранить яйца свежими. Запомните их и применяйте у себе на кухне.

Полезными подсказками, как сделать, чтобы яйца максимально долго были свежими, поделились на ресурсе Eat This, Not That .

Как понять, что яйца испортились

Обычно срок годности яиц составляет примерно 28-35 дней. Иногда по истечении этого периода продукт не становится опасным, однако может утратить свои вкусовые качества.

Кроме указанной на упаковке срока годности яиц, при покупке следует просмотреть нет ли трещин на скорлупе. Также другим визуальным признаком плохой партии сырых яиц может быть "порошкообразная" поверхность.

Дома свежесть яиц можно проверить, опустив их в воду. Если они всплывают, значит уже старые.

Самый простой способ определить свежесть яиц - понюхать их. Независимо от того, вареные или сырые, испорченные яйца имеют резкий запах, похожий на серу. Такие точно нужно выбросить.

Что сделать, чтобы яйца хранились дольше

Вот несколько советов, которые помогут максимально долго поддерживать свежесть яиц.

Купив яйца в магазине, принесите их домой и поставьте в холодильник как можно скорее. Не разрешайте им находиться два часа или больше при комнатной температуре.

Не кладите яйца на дверцу холодильника. Это не только делает их восприимчивыми к растрескиванию, но и у большинства моделей холодильников эта зона имеет тенденцию работать при более высокой температуре. Это может ускорить их старение и ухудшить качество.

Храните яйца в упаковке, в которой вы их купили. Эти контейнеры разработаны для минимизации потери воды и смягчения поглощения других пищевых ароматизаторов в холодильнике, что может негативно повлиять на вкусовые качества яиц.

Лучше всего хранить яйца в части холодильника вблизи термостата. Там оптимальная температура для яиц.