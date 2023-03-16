Как помочь своему любимцу в случае пищевой аллергии: советы ветеринара
Не редко у вашего домашнего питомца может развиться или проявиться пищевая аллергия на те продукты, которые он потребляет. В этом случае недостаточно просто убрать из рациона тот или иной продукт.
Что делать в случае пищевой аллергии или даже отравления у животных - читайте ниже в материале Styler.
Как аллергия дает о себе знать
Белок является важной составляющей сбалансированного рациона животного, ведь он - основной строительный материал для организма. Однако некоторые белки иммунная система распознает как патогенные и начинает с ними бороться.
В этом случае можно наблюдать проявления аллергии. Чаще всего ее признаки это:
- зуд
- хронические расстройства желудочно-кишечного тракта (диарея или рвота)
- расчесывание кожи до травматизма (коты чаще вылизываются и чешутся, иногда возникает местное облысение; собаки расчесывают и покусывают места зуда)
Заметим, что пищевая аллергия проявляется не сразу. Часто владельцы животных привязывают диарею, расчесывание и выпадение шерсти к недавним изменениям в рационе животного. Однако аллергия может развиваться постепенно и проявит себя только через месяцы или даже годы.
Как понять, что именно вызвало аллергию
Если вы заметили изменения в поведении и самочувствии вашего любимца, обратитесь к ветеринару. Он проверит, не вызвана ли такая реакция инфекциями или блохами. После этого врач проведет тест на аллерген.
В этот период животному могут назначить диету, которой следует строго соблюдать. Поэтому предупредите всех домашних и гостей не подкармливать кошку или собаку.
Вообще аллергическую реакцию может вызвать любой белок растительного или животного происхождения. Однако чаще всего аллергенными для собак и кошек бывают говядина и молочная продукция.
К тому же не забывайте проводить своевременные процедуры дегельминтизации у животных. Паразиты также могут приводить к нарушениям в работе ЖКТ и других систем организма.
Однако не пренебрегайте профессиональной консультацией врачей, чтобы не повредить своему четвероногому товарищу.
Раньше мы рассказывали, как ласкать животное, чтобы оно не проявляло агрессию.
Читайте также, как правильно воспитывать домашних питомцев.