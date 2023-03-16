Как помочь своему любимцу в случае пищевой аллергии: советы ветеринара

Не редко у вашего домашнего питомца может развиться или проявиться пищевая аллергия на те продукты, которые он потребляет. В этом случае недостаточно просто убрать из рациона тот или иной продукт.

Что делать в случае пищевой аллергии или даже отравления у животных - читайте ниже в материале Styler.

Как аллергия дает о себе знать

Белок является важной составляющей сбалансированного рациона животного, ведь он - основной строительный материал для организма. Однако некоторые белки иммунная система распознает как патогенные и начинает с ними бороться.

В этом случае можно наблюдать проявления аллергии. Чаще всего ее признаки это:

зуд

хронические расстройства желудочно-кишечного тракта (диарея или рвота)

расчесывание кожи до травматизма (коты чаще вылизываются и чешутся, иногда возникает местное облысение; собаки расчесывают и покусывают места зуда)

Заметим, что пищевая аллергия проявляется не сразу. Часто владельцы животных привязывают диарею, расчесывание и выпадение шерсти к недавним изменениям в рационе животного. Однако аллергия может развиваться постепенно и проявит себя только через месяцы или даже годы.

Как понять, что именно вызвало аллергию

Если вы заметили изменения в поведении и самочувствии вашего любимца, обратитесь к ветеринару. Он проверит, не вызвана ли такая реакция инфекциями или блохами. После этого врач проведет тест на аллерген.

В этот период животному могут назначить диету, которой следует строго соблюдать. Поэтому предупредите всех домашних и гостей не подкармливать кошку или собаку.

Вообще аллергическую реакцию может вызвать любой белок растительного или животного происхождения. Однако чаще всего аллергенными для собак и кошек бывают говядина и молочная продукция.

К тому же не забывайте проводить своевременные процедуры дегельминтизации у животных. Паразиты также могут приводить к нарушениям в работе ЖКТ и других систем организма.

Однако не пренебрегайте профессиональной консультацией врачей, чтобы не повредить своему четвероногому товарищу.