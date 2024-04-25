Как ухаживать за волосами, чтобы не травмировать их
Волосы - это не только часть нашего внешнего вида, но и отражение общего состояния нашего здоровья и ухода.
О правильном уходе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".
Ошибки в уходе и как их избежать
На самом деле, правильный уход за волосами может значительно улучшить их состояние, вид и текстуру.
Но, несмотря на это, часто мы допускаем ошибки в уходе за волосами, которые могут привести к проблемам и повреждениям.
Правильное мытье волос
Многие люди считают, что ежедневное мытье волос является ключом к его чистоте и здоровью. Однако частое мытье может выводить природные масла из волос, что может вызвать их сухость и ломкость.
Несмотря на то, что некоторые моют волосы слишком часто, существует еще одна мысль о том, что волосы можно "натренировать".Имеется в виду нерегулярное мытье головы, когда мы искусственно пытаемся "приучить" свою кожу головы выделять меньшую себума и меньше загрязняться.
Можно сказать, что это заблуждение может привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям и чрезмерному загрязнению кожи головы, что в результате даст отнюдь не положительный результат для вашего здоровья.
Как правильно ухаживать за волосами (фото: Freepik)
Трихологи рекомендуют мыть волосы согласно своему типу кожи головы и потребности очистить прикорневую зону, при этом не проводить экспериментов и относитесь к своему здоровью ответственно.
Неправильное использование стайлеров
Использование фенов и других термических устройств без термозащиты может привести к пересушиванию и повреждению структуры волос.
Перед использованием любых термических стайлеров рекомендуется использовать защитный спрей или крем для волос.
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