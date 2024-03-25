Трихолог объяснила, как курение влияет на выпадение волос

Многие женщины в нашем мире имеют плохую привычку - курение, но при этом желают иметь здоровый вид волос и кожи. К примеру, курение влияет на выпадение волос.

Детальнее об этом процессе рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост трихолога Юлии Седлецкой.

Как курение влияет на выпадение волос

Наверное, мало кто мог бы подумать, что табачный дым на самом деле оказывает сильное влияние на наши волосы, и речь не идет о неприятном запахе от сигарет, который буквально въедается в волосы и пахнет пока не помоешь их шампунем.

Трихолог подошла к этому вопросу с профессиональной точки зрения и нашла четкое обоснование того, как курение влияет на выпадение волос.

Механизм повреждения волос напрямую связан с воздействием табачного дыма на микроциркуляторное русло волосяных сосочков.

генотоксическое влияние на ДНК волосяных фолликулов

рост концентрации провоспалительных цитокинов

развитие перифолликулярного фиброза и микровоспаления, что создает дефицит активных эстрогенов.

Как курение влияет на выпадение волос (фото: Freepik)

"Знали ли вы, что табачные растения легко поглощают и накапливают кадмий в листьях, которые легко впитываются в тело курильщика после вдыхания дыма? Вызывая токсическую алопецию. Нарушая формирование стержня волос из-за ковалентного связывания с сульфгидрильными группами в кератине", - говорит Юлия в посте.

Табакокурение - самый главный источник влияния кадмия на население в целом. Поглощение кадмия через легкие более эффективно, чем через желудочно-кишечный тракт. В среднем концентрация кадмия в крови курильщиков в четыре/пять раз больше, чем у некурящих.