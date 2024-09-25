Как ухаживать за розами осенью: 6 садоводческих дел

С наступлением осени розам требуется специальный уход, чтобы они хорошо пережили зиму и обильно расцвели в следующем году. Нужно заранее подготовить розы к морозам, ведь эти цветы чувствительны к холоду.

Как ухаживать за розами осенью

Основные работы по уходу за розами осенью - это уборка, удаление отцветших или больных листьев и обрезка. В то же время осень - хорошее время для посадки роз.

Уменьшить полив

Только что высаженные розы нуждаются в регулярном увлажнении, чтобы сформировать прочную корневую систему. С началом роста им также нужно больше воды для развития пышных листьев весной и летом.

Однако после укоренения через несколько недель после посадки роза будет получать достаточно влаги в осенний период естественным путем, поэтому не стоит злоупотреблять поливом.

Хотя вы не должны полностью забывать о своих розах, вы можете скорректировать свой режим полива осенью, чтобы поливать их обильно, но нечасто. Уменьшение полива будет предотвращать гниение в прохладный период и поможет растению перейти в состояние покоя.

Подкормить растения удобрениями без азота

Осенью рост замедляется, и розы готовятся к зимнему отдыху. Подкормка в это время, особенно удобрениями с высоким содержанием азота, будет способствовать образованию новой зеленой поросли, гораздо более уязвимой к повреждениям холодом и приступу вредителей.

Хотя теплой осенью можно продолжать подкормку в начале сезона, следует прекратить процедуру примерно за шесть недель до наступления заморозков. Избегайте удобрений с высоким содержанием азота - они будут провоцировать рост растений.

Подкармливать розы осенью следует удобрениями с низким содержанием азота (иллюстративное фото: Freepik)

Лучше выбирать растворимые или гранулированные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, чтобы усилить цветение и повысить устойчивость растения к холоду, не поощряя появление новых листьев и стеблей.

Почистить участок вокруг роз

Участок на котором растут розы, важно почистить от сорняков. Удаление старых листьев и стеблей является важной частью осенней уборки. Ведь мусор является идеальной средой для вредителей и болезней, которые либо оседают в почве до весны, либо распространяются вверх по стеблям.

Также собирайте и выбрасывайте оставшиеся листья с признаками болезни, такими как черная пятнистость, плесень или ржавчина, поскольку они могут переносить болезни из года в год.

Не выбрасывайте больные листья в компостную кучу, поскольку споры могут задержаться и распространиться с компоста на оставшийся сад.

Провести обрезку роз

Важно срезать все мокрые, сморщенные цветки роз, чтобы предотвратить появление гнили. Если роза дает хорошие плоды шиповника, удалите только лепестки, чтобы плоды могли продолжать развиваться.

У кустовых роз обрезайте мертвые, поврежденные или перекрестные стебли. Укоротите стебли высоких кустовых роз, чтобы уменьшить ветровую нагрузку во время зимних штормов, поскольку это может ослабить и повредить корни.

Лучшим временем для обрезки роз осенью считается середина октября. Обрезая розы, следуйте таким рекомендациям:

обрезать розы нужно в сухую погоду, когда нет ветра;

инструменты обязательно следует продезинфицировать кипятком, спиртом, растворами марганца или купороса;

побеги на обычных сортах роз следует обрезать на 30-40 см, на миниатюрных - на 15-20;

трехлетние побеги укорачивают до первого большого глазка, двухлетние срезают на 1-3 глазка, а молодые побеги - на 3-5;

срез на стебле нужно делать скошенным, выше здорового глазка на 10 мм.

Осенью производят обрезку роз (иллюстративное фото: Freepik)

Однако не стоит обрезать растение чрезмерно, чтобы не ускорить рост побегов - иначе они не успеют окрепнуть до заморозков. После окончания обрезки нужно обработать растение раствором медного купороса средней концентрации, чтобы предотвратить инфицирование роз.

Замульчировать розы

Толстый пласт органической мульчи поможет регулировать температуру, поддерживая умеренные условия почвы без экстремальных колебаний.

Это особенно важно в холодном климате для защиты корневой системы, где розам трудно перезимовать. Обратите особое внимание на привитые розы, более чувствительные к зимним повреждениям, чем розы с собственными корнями.

Мульчировать розы лучше со второй половины осени, но обязательно до наступления заморозков. Идеальной осенней мульчей для роз считается именно компост, который обогащает почву и со временем улучшает его структуру.

Укрыть розы на зиму

Из-за риска того, что ветер может сломать стебли, вы должны убедиться, что растение полностью защищено, прежде чем наступят сильные осенние холода.

Кроны штамбовых сортов роз советуют обвязать мешковиной, а плетистые - снять с опор положить на землю стебли, а сверху присыпать торфом или песком. На такое укрытие роз советуют положить сухие ветки.

Определять, когда укрывать розы на зиму, можно по погодным условиям. Но оптимальным периодом считают время от начала октября по начало ноября.