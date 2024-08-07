Почему не цветет роза: 9 возможных причин

Безусловно, розы поражают своим пышным цветением и разнообразием оттенков - неважно, высаживаются ли эти цветы в садовую почву, или в комнатный горшок. Однако иногда, из-за условий - а то и ошибок в уходе - роза не цветет.

О причинах, почему розы не цветут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Неправильное место посадки

Розы - привередливые растения, страдающие сквозняками и обожающие тепло. Если садовые розы не цветут, возможно, их посадили в неправильном месте.

Не рекомендуют сажать розы на следующих участках:

места, незащищенные от ветров;

места с постоянной тенью;

места, на которых высок уровень грунтовых вод.

Недостаточно света

Большинство роз любят полное солнце, хотя некоторые из них цветут и в полутени. Понаблюдайте за растением, чтобы определить, сколько света нужно вашему растению.

Обрежьте ветки деревьев и кустов, окружающих ваши розы, или переместите розу, если она не получает достаточно света.

Неправильная обрезка

Слишком частая обрезка ослабляет розы, нарушая растительные процессы. В то же время, эти растения нужно обрезать каждый год, осенью, весной и летом - иначе цветение уменьшается.

Лучшим вариантом является санитарная обрезка, когда удаляются поврежденные и больные побеги. Также советуют удалять увядшие цветки (после цветения), вместе с частью побега - это будет стимулировать рост новых бутонов.

Кроме этого, необходимо дезинфицировать инструмент для обрезки, чтобы предотвратить болезни растений.

Слишком много диких побегов

Иногда у роз появляются дикие побеги, на которых вместо красивых бутонов растет много шипов и мелких листьев. Это ослабляет розовый куст и уменьшает цветение.

Однако справиться с этой проблемой достаточно легко - достаточно лишь регулярно срезать дикие побеги.

Неподходящая почва

Розы лучше всего чувствуют себя на хорошо дренированной, суглинистой почве и ненавидят тяжелую, чрезмерно увлажненную землю.

Хотя они достаточно снисходительны и со временем адаптируются к тяжелой глине или песку, вы можете сделать почву более благоприятной для счастливой жизни роз и обильного цветения.

Для этого советуют разрыхлять почву, внося плодородный субстрат, смешанный с компостом или перепревшим навозом.

Неправильный полив

Хотя розы, как другие растения, страдают избыточным поливом, от небольшой засухи их цветение также уменьшается.

Наилучшим поливом считается редкий и одновременно обильный. После этого советуют дополнительно разрыхлить почву вокруг растения.

Также можно добавить мульчу из древесной коры, перепревшего компоста или кокосового волокна - это сохранит влагу.

Недавно высаженные или молодые розы советуют поливать 3-4 раза в неделю (всегда проверяя, сухая ли почва), пока они не приживутся.

Неподходящие удобрения

Хотя розам необходимы питательные вещества для пышного цветения, избыток азотных удобрений также приводит к уменьшению количества бутонов - вместо этого появляется много зеленых листьев.

Для подкормки роз советуют выбирать комплексные средства или смесь суперфосфата и сульфата калия (растворив в 10 л воды по 10 г вещества).

Болезни или вредители

Хотя многие розы продолжают цвести некоторое время, когда их атакует болезнь, развитые симптомы могут включать ослабление растения, потерю бутонов, изменение цвета стеблей и листьев. Пораженные побеги необходимо обрезать, чтобы предотвратить распространение болезни на все растение.

Вредители - щитовка, паутинный клещ, тли, трипсы, листовка - также приводят к тому, что роза не цветет. В этом случае необходимо использовать специальные средства в соответствии с типом вредителя.

Роза слишком молодая

Высаженные в почву розы адаптируются к условиям примерно год, поэтому не следует ожидать от них пышного цветения.

К тому же, если у розы есть цветы в первый год посадки, советуют осторожно оборвать бутоны, чтобы сэкономить силы растения. Тогда роза лучше приживется и будет пышное цветение в последующие годы.