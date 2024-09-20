5 цветов, которые можно посадить в сентябре, чтобы они укоренились до морозов

Чтобы сад радовал красочными цветами весной, в сентябре можно посадить цветы, которые неплохо адаптируются к погодным условиям. Некоторые из них многолетние, так что будут украшать участок не один год.

РБК-Украина (проект Styler) подготовили список цветов, которые можно высадить в сентябре.

Лилии

Лилии (фото: Freepik)

Лилии - хрупкие и необыкновенно красивые многолетние растения, которые, кроме этого, достаточно неприхотливы. Высаживают растения как весной, так и осенью.

Впрочем, лучшим вариантом считается осенняя посадка лилий - тогда сохраняется естественный цикл роста и развития цветов. Чтобы луковицы лилии укоренились, но не прорастали раньше времени, их высаживают за месяц до заморозков - с начала сентября по октябрь.

Лучше всего лилии растут на дренированной и рыхлой почве, в местах, которые ярко освещены и не страдают от застоя воды.

Подснежники

Подснежники (фото: Википедия)

Первый цветок весны, подснежник, зимует в почве. Поэтому лучшим временем посадки луковиц подснежников является сентябрь, а также конец августа.

Луковицы подснежники укореняются минимум несколько недель, поэтому сажать подснежники нужно не позже, чем за несколько недель до заморозков.

Подснежники любят легкие и хорошо дренированные почвы, а также освещенные места. Углублять луковицы в землю нужно примерно на 5 см.

Крокусы

Крокусы (фото: Википедия)

Крокус, также называемый шафраном, имеет цветы разнообразных оттенков - от белого до двухцветных. Хотя расцветают эти растения весной, высаживать клубни можно еще осенью.

Крокусы прекрасно подходят начинающим садоводам, ведь они умеют углубляться на нужную глубину почвы.

Высаживать крокусы лучше всего в конце сентября или начале октября. В это время крокусы находятся в состоянии покоя.

Если осень продолжительная и теплая, высадку можно произвести в конце ноября. При высадке луковицы нужно размещать на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Мускари

Мускари (фото: Википедия)

Мускари или же гадючий лучок, получивший свое название из-за мускусного аромата цветов, напоминает колокольчики своими синими, фиолетовыми или голубыми бочковидными цветками на коротких цветоножках.

Для того, что мускари цвели в январе-марте, в открытую почву луковицу растения следует сажать в конце сентября. Однако, если осень очень теплая, следует подождать до первых заморозков.

Обычно эти растения хорошо переносят морозы, однако, если зиму обещают суровую, лучше укрыть мускари опавшей листвой. Также мускари обильно разрастаются, поэтому с течением времени их необходимо рассаживать.

Розы

Розы (фото: Freepik)

Разнообразие расцветок розы никогда не перестанет удивлять. Большинство сортов роз сажают с начала весны до второй половины осени.

Но важно, чтобы растение успело укорениться до морозов. Поэтому лучшее время для осенней посадки роз - сентябрь, а также начало и середина октября.

Тогда растения скорее зацветут после зимы, чем розы, которые высаживались весной.