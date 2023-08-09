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Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках "єВідновлення": что произошло

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 10:09
Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках "єВідновлення": что произошло Как оформить карточку "єВідновлення" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине уже начала действовать программа "єВідновлення", цель которой помочь владельцам поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий жилья восстановить его. Однако некоторые банковские учреждения блокируют счета и не позволяют платить оформленными картами.

Об этом говорится в отзывах пользователей Минфина.

Что произошло

Пользователь зарегистрировал свою карточку "єВідновлення" в monobank, но само банковское учреждение заблокировало возможность расчета этой картой.

По словам комментатора, он две недели не может рассчитаться за входную дверь, а за это время выбранная модель подорожала на 1 500 гривен.

"Монобанк будет это компенсировать? Все условия программы "єВідновлення" выполнены и со стороны клиента, и со стороны продавцов. Идет блокировка именно со стороны банка. В этих же магазинах без проблем рассчитываются карточками "єВідновлення" других банков. Так какого черта, Монобанк?!" - возмущается клиент.

О ситуации стало известно 27 июля. С тех пор ответы на обращение в службу поддержки не дают результата. Вместо реальной помощи клиент получает только шаблонные ответы.

Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках &quot;єВідновлення&quot;: что произошло

Жалоба на блокировку карты "єВідновлення" в monobank (скриншот: minfin.com.ua)

Программа "єВідновлення" уже доступна в Украине

Она состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.

Сейчас началось тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.

После того как завершится бета-тестирование, компенсация за жилье будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку в "Дії"

  • Зайдите в приложение
  • Перейдите в меню "Услуги"
  • Выберите опцию "єВідновлення"
  • Откройте карту, куда будут начислены средства

Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках &quot;єВідновлення&quot;: что произошлоУкраинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках &quot;єВідновлення&quot;: что произошло

Как подать заявку на получение помощи в "Ді" (скриншоты: Styler)

Выбрать банк можно одним из предложенных:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • sportbank
  • izibank

Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.

Раньше мы рассказывали, кто из украинцев может получить льготы на покупку жилья.

Читайте также, как украинские беженцы могут получить бесплатное жилье в Европе.

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