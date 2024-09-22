Как узнать, когда ваш телефон и другие устройства выйдут из эксплуатации: поможет один трюк

Не многие знают, что у большинства устройств есть определенный срок службы, после которого они перестают получать обновления и становятся уязвимыми к угрозам безопасности. Определить, когда ваше устройство выйдет из эксплуатации, можно с помощью одного простого трюка, который поможет узнать дату завершения поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Что означает "конец жизни" для устройства?

Трудно быть конкретным в определении дат окончания срока службы устройств, потому что разные производители используют разные термины, которые означают разные вещи.

Однако в целом это момент, когда вы больше не будете получать обновления программного обеспечения для своего гаджета. Более того, техническая поддержка и варианты ремонта также обычно будут недоступны.

Это не означает, что ваше оборудование перестанет работать - по крайней мере, не сразу. Вполне возможно использовать ваши устройства после дат окончания срока службы.

Не получая обновлений программного обеспечения, вы пропускаете три вещи:

вы не получаете никаких новых функций для своего устройства

вы не получаете никаких исправлений ошибок

вы не получаете никаких обновлений безопасности (хотя некоторые производители обрабатывают обновления программного обеспечения и обновления безопасности отдельно и продолжают второй вариант в течение более длительного времени)

Это означает, что ваше устройство довольно быстро начнет глючить и станет небезопасным, замедляя и без того довольно медленный пользовательский опыт.

Если вы посмотрите на любые уязвимости безопасности в новостях, вы часто увидите, что они быстро исправляются, чтобы защитить пользователей: если вы используете неподдерживаемое устройство, вы не получаете эти исправления.

Хуже того, если на вашем устройстве запущены приложения, например, браузеры и потоковые приложения на телефонах, вы обнаружите, что обновления для этих приложений тоже прекратятся, потому что у вас очень старое оборудование. Это усугубляет проблему с ошибками и уязвимостями безопасности, делая обновление еще более неотложным.

Как узнать дату окончания поддержки вашего устройства

Сайт endoflife.date является одним из лучших ресурсов, когда дело касается определения даты прекращения обновлений для ваших устройств. На момент написания сайт содержит информацию о 340 продуктах - не только о телефонах, планшетах и смарт-часах, но также об операционных системах и приложениях.

Пользоваться сайтом проще простого: вы можете перейти по любой из ссылок на главной странице (например, iPhone или Android), или найти устройство с помощью поисковой строки вверху, или прокрутить вниз полный список элементов в списке слева. Это должно привести вас на нужную страницу - в некоторых случаях есть страницы для отдельных продуктов, в других - список серий продуктов.

Информация, отображаемая для разных устройств и приложений, варьируется, но для телефонов Samsung, например, вы увидите следующее для каждой серии: дату выпуска, сколько времени осталось до окончания "активной поддержки" и сколько времени осталось для обновлений безопасности.

Иногда Samsung продолжает выпускать важные обновления безопасности для устройств после того, как основные обновления программного обеспечения завершены.

Несмотря на всю полноту сайта endoflife.date, он не охватывает все. Веб-сайты поддержки производителей, вероятно, являются следующим лучшим источником информации о датах окончания поддержки ваших гаджетов, а также полезно следить за последними техническими новостями.

Apple - одна из лучших компаний в отрасли, когда дело касается информирования пользователей о прекращении поддержки продуктов. Она поддерживает полный список устаревших (те, которые перестали продаваться от 5 до 7 лет назад) и морально устаревших (перестали продаваться более 7 лет назад) продуктов, а также объясняет, что означают эти термины с точки зрения обновлений программного обеспечения и ремонта.

На сайте endoflife перечислены сотни гаджетов (фото: Lifehacker)