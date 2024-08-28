Представлен первый прототип смартфона-трансформера, который может складываться втрое
На конференции IFA 2024 компания Tecno продемонстрировала концептуальный смартфон Phantom Ultimate 2, который может складываться втрое. Кроме того, устройство оснащено новой конструкцией шарнира, позволяющей применять его в нескольких различных режимах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GSMArena, посвященный мобильным телефонам и технологиям.
Характеристики смартфона
Устройства со складными экранами уже значительно стерли границы между смартфонами и планшетами, а Phantom Ultimate 2 выводит это на новый уровень, предлагая еще более крупный экран, который позволяет устройству конкурировать с большими планшетами.
В сложенном состоянии экран смартфона имеет диагональ 6,48 дюйма, а в разложенном - 10-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2880 × 1620 пикселей и соотношением сторон 4:3.
Особенностью Tecno Phantom Ultimate 2 является технология TDDI, которая объединяет драйвер дисплея и сенсорный датчик на одном чипе. Несмотря на наличие двойного шарнирного механизма, устройство сохраняет толщину всего 11 мм в сложенном состоянии и прошло тест на 300 тысяч циклов складывания.
Шарниры проверены на прочность и способны выдерживать до 300 000 складываний (фото: GSMArena)
Толщина крышки аккумулятора составляет всего 0,25 мм, что является рекордным показателем. Два шарнира также помогают минимизировать складки в середине экрана.
Tecno Phantom Ultimate 2 в сложенном и разложенном виде (фото: GSMArena)
Tecno предлагает несколько вариантов использования трехстворчатой конструкции. Например, смартфон можно разложить в виде мини-ноутбука, где нижняя створка превращается в экранную клавиатуру, или сложить в форме "палатки", чтобы использовать устройство для диалогов на разных языках или совместной работы.
Смартфон можно использовать как мини-ноутбук (фото: GSMArena)
Также предусмотрен многооконный режим, позволяющий запускать несколько приложений одновременно.
Скриншот
Так как Phantom Ultimate 2 является концептуальным устройством, его выход на рынок маловероятен. Однако компания может использовать эти разработки для создания похожего смартфона, который, возможно, будет еще лучше.
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