Як дізнатися, коли ваш телефон та інші пристрої вийдуть з експлуатації: допоможе один трюк

Не багато хто знає, що більшість пристроїв мають певний термін служби, після якого вони перестають отримувати оновлення і стають вразливими до загроз безпеки. Визначити, коли пристрій вийде з експлуатації, можна за допомогою одного простого трюка, який допоможе дізнатися дату завершення підтримки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Що означає "кінець життя" для пристрою?

Важко бути конкретним у визначенні дат закінчення терміну служби пристроїв, оскільки різні виробники використовують різні терміни, які означають різні речі.

Проте в цілому це момент, коли ви більше не отримуватимете оновлення програмного забезпечення для свого гаджета. Більше того, технічна підтримка та варіанти ремонту також зазвичай будуть недоступні.

Це не означає, що ваше обладнання перестане працювати - принаймні не відразу. Цілком можливо використовувати ваші пристрої після дат закінчення терміну служби.

Не отримуючи оновлення програмного забезпечення, ви пропускаєте три речі:

ви не отримуєте жодних нових функцій для свого пристрою

ви не отримуєте жодних виправлень помилок

ви не отримуєте жодних оновлень безпеки (хоча деякі виробники обробляють оновлення програмного забезпечення та оновлення безпеки окремо та продовжують другий варіант протягом більш тривалого часу

Це означає, що ваш пристрій досить швидко почне глючити і стане небезпечним, уповільнюючи і без того досить повільний досвід користувача.

Якщо ви подивитеся на будь-які вразливості безпеки в новинах, ви часто побачите, що вони швидко виправляються, щоб захистити користувачів: якщо ви використовуєте пристрій, що не підтримується, ви не отримуєте ці виправлення.

Найгірше, якщо на вашому пристрої запущені програми, наприклад, браузери та потокові програми на телефонах, ви виявите, що оновлення для цих програм теж припиняться, тому що у вас дуже старе обладнання. Це посилює проблему з помилками та вразливістю безпеки, роблячи оновлення ще більш невідкладним.

Як дізнатися дату закінчення підтримки вашого пристрою

Сайт endoflife.date є одним із найкращих ресурсів, коли справа стосується визначення дати припинення оновлень для ваших пристроїв. На момент написання сайт містить інформацію про 340 продуктів - не тільки про телефони, планшети і смарт-годинник, але також про операційні системи та програми.

Користуватися сайтом простіше простого: ви можете перейти по будь-якому посиланню на головній сторінці (наприклад, iPhone або Android), або знайти пристрій за допомогою пошукового рядка вгорі, або прокрутити вниз повний список елементів у списку зліва. Це має привести вас на потрібну сторінку - у деяких випадках є сторінки окремих продуктів, в інших - список серій продуктів.

Інформація, яка відображається для різних пристроїв і програм, варіюється, але для телефонів Samsung, наприклад, ви побачите наступне для кожного телефону: дату випуску, скільки часу залишилося до закінчення активної підтримки і скільки часу залишилося для оновлень безпеки.

Іноді Samsung продовжує випускати важливі оновлення безпеки для пристроїв після завершення основних оновлень програмного забезпечення.

Незважаючи на всю повноту сайту endoflife.date, він не охоплює все. Веб-сайти підтримки виробників, ймовірно, є наступним найкращим джерелом інформації про дати закінчення підтримки ваших гаджетів, а також корисно стежити за останніми технічними новинами

Apple – одна з найкращих компаній у галузі, коли справа стосується інформування користувачів про припинення підтримки продуктів. Вона підтримує повний список застарілих (ті, які перестали продаватися від 5 до 7 років тому) та морально застарілих (перестали продаватися понад 7 років тому) продуктів, а також пояснює, що означають ці терміни з погляду оновлень програмного забезпечення та ремонту.

На сайті endoflife перераховано сотні гаджетів (фото: Lifehacker)