Почему никогда не стоит делать крупные покупки в Интернете через смартфон: три основные причины

Когда дело касается крупных покупок в Интернете, выбор устройства для оплаты может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. Многие пользователи по привычке используют смартфоны для выбора продукции, однако такой подход может привести к ряду проблем.

Про три ключевые причины, почему крупные покупки лучше делать с компьютера, а не с телефона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Преимущества большего экрана

Даже если ваш смартфон является одним из тех восьмидюймовых складных монстров, есть фундаментальная причина, по которой покупка вещей на вашем ноутбуке или настольном компьютере является лучшим вариантом: информация.

Даже скромный экран ноутбука размером 13 или 15 дюймов может отображать гораздо больше информации с первого взгляда, чем экран телефона.

Увеличенное пространство на экране также упрощает переключение между вкладками браузера для сравнения цен или поиска дополнительной информации, которая может осведомлять или дополнить вашу покупку.

Конечно, здесь присутствует элемент личных предпочтений; людям, которые используют свои телефоны для каждого аспекта своей жизни, может не составит труда управлять 27 вкладками браузера на крошечном экране.

Но они определенно не получают всю информацию на одном экране, которую получает пользователь ноутбука или настольного компьютера. А при совершении крупной покупки больше информации всегда является хорошей идеей.

Трение и капельная цена

Одна из причин, по которой розничные продавцы действительно хотели бы, чтобы мы все начали покупать все с помощью наших телефонов, заключается в том, что можно назвать "трением" - все дополнительные шаги и открытые окна, которые немного замедляют процесс покупки.

Если вы когда-нибудь случайно нажимали не на то место в нужный момент и в итоге покупали неправильные места для концерта, вы понимаете, насколько важным может быть это трение.

Еще одна причина, по которой ноутбук является лучшим выбором для крупной покупки, заключается в капельной цене. Капельная цена - это когда первоначальная рекламируемая цена чего-то (например, билета) чрезвычайно низка - но каждый отдельный дополнительный элемент, удобство или настройка добавляют немного больше затрат.

Люди склонны принимать худшие решения о тратах при работе со стратегиями капельной цены, потому что к тому времени, когда они понимают, насколько выше окончательная цена, они не думают, что возвращаться и перезапускать процесс стоит тех денег, которые они сэкономили бы, сделав другой выбор.

Этот эффект может быть более сильным на телефоне из-за воспринимаемого уровня сложности, так как может быть труднее увидеть дополнительные затраты, добавляемые к общей сумме каждый раз, когда вы нажимаете на что-то.

Фокус

Когда вы используете свой телефон для совершения покупок, вы можете часто бороться с привычным способом использования этих устройств. Ноутбуки и компьютеры часто используются на работе, в то время как смартфоны мы склонны использовать часто как отвлечение.

Это тонкое различие может повлиять на то, насколько хорошо мы сосредотачиваемся при совершении онлайн-покупок, делая нас более склонными к импульсивным покупкам на наших телефонах.

Это может быть усилено простотой транзакции; вставая, чтобы открыть ноутбук или загрузить настольный компьютер, мы вынуждены сделать паузу перед тем, как нажать "купить", и так называемые "темные паттерны" - дизайнерские приемы, которые манипулируют вами, чтобы вы тратили больше или делали более импульсивные покупки, могут быть эффективными на мобильных устройствах.

Самый важный аспект онлайн-шопинга заключается в том, что вы чувствуете себя комфортно в этом процессе, поэтому, если вы предпочитаете совершать покупки - даже для крупных товаров - на своем мобильном устройстве, делайте это. Но стоит рассмотреть очень реальные преимущества большего экрана.