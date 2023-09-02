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Как узнать, что кто-то чужой подключен к вашему Wi-Fi: простой способ

Как понять, что кто-то посторонний подключился к Wi-Fi-роутеру (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто медленная работа Wi-Fi-роутера может возникнуть из-за постороннего подключения. Если ваш интернет "воруют", то это легко проверить.

Об этом пишет The Sun.

Как узнать, что кто-то посторонний подключен к роутеру

Если сигнал Wi-Fi часто медленный, это уже повод позаботиться. Если вы сами дома, не скачиваете новую игру и не пытаетесь посмотреть фильм в потоковом режиме, то никаких сбоев не должно быть.

Чтобы понять, что Wi-Fi кто-то "ворует", обратите внимание на индикаторы состояния маршрутизатора. Для этого выполните простой алгоритм:

  • Выключите все личные устройства, подключенные к интернету
  • Если к Wi-Fi не подключено ни одно устройство, индикаторы не должны мигать 
  • Если индикаторы активны, то кто-то получил доступ к вашему Wi-Fi

Кроме того, вы всегда можете войти на веб-сайт компании провайдера для дополнительной инструкции. Там можно узнать, как получить доступ к настройкам маршрутизатора и просмотреть подключенные устройства.

Причины "похищения" интернета

Ненадежный пароль

Некоторые люди могут оставить базовые настройки изготовителя, но проблема в том, что они очень легко взламываются.

Поэтому не рекомендуется задавать простые пароли (например, 123456789). Вместо этого лучше придумать длинный и сложный пароль с цифрами.

Важно, чтобы не повторять ни один из паролей от любых других аккаунтов. Все потому, что чужой человек, узнающий ваш пароль от Wi-Fi, может попытаться использовать этот же пароль для получения ваших других персональных данных.

Программное обеспечение роутера

Если злоумышленник не смог воспользоваться Wi-Fi из-за подбора пароля, то вполне возможно, что он попытается найти слабые стороны роутера.

Чтобы этого не случилось, систему маршрутизатора необходимо оперативно обновлять, потому что в новых версиях не надежная безопасность.

 

Ранее мы сообщали, почему телефон может не подключаться к Wi-Fi.

Также мы писали о полезных функциях вашего Wi-Fi-роутера, о которых вы точно не знали.

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