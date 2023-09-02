Как узнать, что кто-то чужой подключен к вашему Wi-Fi: простой способ

Часто медленная работа Wi-Fi-роутера может возникнуть из-за постороннего подключения. Если ваш интернет "воруют", то это легко проверить.
Об этом пишет The Sun.
Если сигнал Wi-Fi часто медленный, это уже повод позаботиться. Если вы сами дома, не скачиваете новую игру и не пытаетесь посмотреть фильм в потоковом режиме, то никаких сбоев не должно быть.
Чтобы понять, что Wi-Fi кто-то "ворует", обратите внимание на индикаторы состояния маршрутизатора. Для этого выполните простой алгоритм:
Кроме того, вы всегда можете войти на веб-сайт компании провайдера для дополнительной инструкции. Там можно узнать, как получить доступ к настройкам маршрутизатора и просмотреть подключенные устройства.
Ненадежный пароль
Некоторые люди могут оставить базовые настройки изготовителя, но проблема в том, что они очень легко взламываются.
Поэтому не рекомендуется задавать простые пароли (например, 123456789). Вместо этого лучше придумать длинный и сложный пароль с цифрами.
Важно, чтобы не повторять ни один из паролей от любых других аккаунтов. Все потому, что чужой человек, узнающий ваш пароль от Wi-Fi, может попытаться использовать этот же пароль для получения ваших других персональных данных.
Программное обеспечение роутера
Если злоумышленник не смог воспользоваться Wi-Fi из-за подбора пароля, то вполне возможно, что он попытается найти слабые стороны роутера.
Чтобы этого не случилось, систему маршрутизатора необходимо оперативно обновлять, потому что в новых версиях не надежная безопасность.
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