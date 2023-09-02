Як дізнатись, що хтось чужий підключений до вашого Wi-Fi: простий спосіб

Часто повільна робота Wi-Fi-роутера може виникнути через стороннє підключення. Якщо ваш інтернет "крадуть", то це легко перевірити.
Про це пише The Sun.
Якщо сигнал Wi-Fi часто повільний - це вже привід потурбуватись. Якщо ви самі вдома, не завантажуєте нову гру і не намагаєтеся подивитися фільм у потоковому режимі, то жодних збоїв не повинно бути.
Щоб зрозуміти, що Wi-Fi хтось "краде", зверніть увагу на індикатори стану маршрутизатора. Для цього виконайте простий алгоритм:
Крім того, ви завжди можете зайти на веб-сайт компанії провайдера для додаткової інструкції. Там можна дізнаєтесь, як отримати доступ до налаштувань маршрутизатора та переглянути підключені пристрої.
Ненадійний пароль
Деякі люди можуть залишити базові налаштування виробника, але проблема в тому, що вони дуже легко зламуються.
Тому не рекомендовано ставити прості паролі (наприклад, 123456789). Замість цього краще придумати довгий і складний пароль з цифрами.
Важливо, щоб не повторювати жоден з паролів від будь-яких інших облікових записів. Все тому, що чужа людина, яка дізнається ваш пароль від Wi-Fi, може спробувати використати цей же пароль для отримання ваших інших персональних даних.
Програмне забезпечення роутера
Якщо зловмисник не зміг скористатися Wi-Fi через підбір пароля, то цілком можливо, що він спробує знайти слабкі сторони програмного забезпечення роутера.
Щоб цього не сталось, систему маршрутизатора необхідно оперативно оновлювати, тому що в нових версіях не надійна безпека.
Раніше ми повідомляли, чому телефон може не підключатися до Wi-Fi.
Також ми писали про корисні функції вашого Wi-Fi-роутера, про які ви точно не знали.