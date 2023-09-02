Як дізнатись, що хтось чужий підключений до вашого Wi-Fi: простий спосіб

Як дізнатись, що хтось сторонній підключений до роутера

Якщо сигнал Wi-Fi часто повільний - це вже привід потурбуватись. Якщо ви самі вдома, не завантажуєте нову гру і не намагаєтеся подивитися фільм у потоковому режимі, то жодних збоїв не повинно бути.

Щоб зрозуміти, що Wi-Fi хтось "краде", зверніть увагу на індикатори стану маршрутизатора. Для цього виконайте простий алгоритм:

Вимкніть всі особисті пристрої, підключені до інтернету

Якщо до Wi-Fi не підключено жодного пристрою, індикатори не повинні блимати

Якщо індикатори активні, то хтось отримав доступ до вашого Wi-Fi

Крім того, ви завжди можете зайти на веб-сайт компанії провайдера для додаткової інструкції. Там можна дізнаєтесь, як отримати доступ до налаштувань маршрутизатора та переглянути підключені пристрої.

Причини "викрадення" інтернету

Ненадійний пароль

Деякі люди можуть залишити базові налаштування виробника, але проблема в тому, що вони дуже легко зламуються.

Тому не рекомендовано ставити прості паролі (наприклад, 123456789). Замість цього краще придумати довгий і складний пароль з цифрами.

Важливо, щоб не повторювати жоден з паролів від будь-яких інших облікових записів. Все тому, що чужа людина, яка дізнається ваш пароль від Wi-Fi, може спробувати використати цей же пароль для отримання ваших інших персональних даних.

Програмне забезпечення роутера

Якщо зловмисник не зміг скористатися Wi-Fi через підбір пароля, то цілком можливо, що він спробує знайти слабкі сторони програмного забезпечення роутера.

Щоб цього не сталось, систему маршрутизатора необхідно оперативно оновлювати, тому що в нових версіях не надійна безпека.