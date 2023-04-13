Весенний паводок. Киевлянам рассказали, где может подтопить

В Киеве и области в результате осадков возможны подтопления в ряде районов. Украинцам необходимо придерживаться нескольких советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

"На всякий случай, подготовьте ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом. Также позаботьтесь о домашних животных", - отмечают в КГГА.

Жителей вышеперечисленных районов просят перенести самые ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки и быть готовыми отключить электричество, газ, все бытовые приборы.

В КГГА уточняют, что ожидаемые максимальные уровни подтоплений не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам.

На фоне такой погоды подтопление может начаться в районах:

Как отмечают в ведомстве, в конце апреля-начале мая в столице ожидаются обильные дожди.

Напомним, ранее стало известно, что угроза подтоплений также есть и в Черниговской области.

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