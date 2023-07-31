Так вот сколько браков будет у вас по знаку Зодиака
Гороскоп может рассказать не только, что ждет каждый знак Зодиака завтра или какие созвездия подходят или не подходят друг другу. Астрологи могут даже определить, сколько браков будет у каждого из нас.
Об этом пишет Telegram-канал Астромания.
Овен
Овны - лидеры по своей природе. Поэтому в отношениях они будут играть только первую роль. Если партнер с этим согласен, то союз будет вечным. Иначе разрыв неизбежен. У большинства Овнов более 3 браков.
Телец
Союзы Тельцы часто заключают в позднем возрасте. При этом они проверяют партнера максимально тщательно. Нередко именно с Тельцами создаются самые крепкие связи. Женятся они раз в жизни, а развод - редкость.
Близнецы
Об их двуликости слагают легенды. Разводятся они легко и непринужденно, практически играя. В этом списке их можно назвать настоящими рекордсменами. Часто вступают в 6 браков и более.
Рак
Раки быстро привязываются к партнеру. После этого закрывают глаза все его недостатки и грехи в поведении. Инициаторами разводов практически не бывают. Поэтому можно сказать, что союз с Раками на веки.
Лев
У Львов брак будет или крайне крепким, или медовым месяцем все закончится. В общей сложности они пытаются в ЗАГС обращаться не более 2 раз.
Дева
Постоянные поиски идеала - основная парадигма жизни Девы. Сколько браков будет у них, часто зависит от партнера. В молодости могут однажды ошибиться, но потом такой роскоши просто не позволят.
Весы
Весы во всем ищут гармонию и справедливость. Нередко эти поиски продолжаются всю жизнь. Выходят замуж или женятся только тогда, когда почувствуют соответствующие стремления от партнера. Чаще они имеют не более одного брака, а иногда остаются холостыми.
Скорпион
Самый парадоксальный знак зодиака. Он отличается невероятным интеллектом, но в любовных делах нередко проявляет мнительность. Первый союз воспринимает исключительно как пробу пера, а вот ко второму подходит более основательно.
Стрелец
Стрельцы - очень непостоянные натуры, они идут жизнью легко и непринужденно. Также могут разбить сердце и своего партнера. Стрельцы могут жениться более 4 раз в жизни.
Козерог
Представители знака очень основательны в своих действиях и решениях. Они часто руководствуются не волей сердца, а разумом. Нередко женятся по расчету. Развод - дополнительные расходы и нервы, поэтому заключают брак один раз в жизни.
Водолей
Они часто впадают из крайности в крайность. Именно поэтому дать однозначный ответ на вопрос о том, как понять, сколько будет браков у Водолеев невозможно. Вариантов два: один, или множество.
Рыбы
У Рыб часто нет крепкого нравственного стержня. Своим постоянным неверием и легкой инфантильностью они сведут с ума любого. Для представителей этого знака характерны короткие и непродолжительные союзы, они могут жениться более 5 раз в жизни.
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