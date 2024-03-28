Как частота стрижек влияет на рост волос: правда, которая вас поразит

Много лет существовало распространенное мнение, что стрижка помогает не только приводить в порядок волосы и облегчить расчесывание, но и способствует быстрому росту. И все бежали в парикмахерскую чаще, чтобы шевелюра росла быстрее и была пышнее. При этом женщины не задумывались, что эта мысль может быть ошибочной.
Действительно ли стрижка влияет на быстрый рост волос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman`s World.
Специалисты уверяют, что никакой зависимости между тем, насколько вы часто стрижете волосы и тем, как быстро они растут – нет. Совершенно.
Удивлены? Ведь большая часть стилистов и парикмахеров только и говорят что нужно почаще обрезать волосы, а глянцевые журналы нам прививали это заблуждение очень много лет.
Но на самом деле здесь нет никакой связи и быть не может. Если волосы растут от самых корней, то как они могут быть связаны со стрижкой кончиков? Никак.
Несмотря на то, что волосы после стрижки не станут расти быстрее, стрижка кончиков имеет значение. Во-первых, именно так вы сможете избавиться от секущихся кончиков, которым не помогают бальзамы и шампуни.
Во-вторых, если долго волосы не стричь, то они утончаются и вам придется отрезать при следующем посещении парикмахерской гораздо больше, чем вы планировали.
И еще один немаловажный факт. Стрижка и ее частота никак не отразятся на скорости роста волос, так как этот параметр заложен в каждого человека на генетическом уровне. Обычно у среднестатистической женщины волосы отрастают за один месяц на 1-2 см.
А для ускорения роста следует хорошо и полноценно питаться, добавить в рацион витамины, минералы и белки. А еще ухаживать за вашей шевелюрой с помощью масок, шампуня, растительного масла, кондиционеров хорошего качества.
Ранее мы писали, что трихолог объяснила, почему стричься по лунному календарю - это нормально.
А еще писали о том, что категорически нельзя делать с волосами.