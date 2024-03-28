Як частота стрижок впливає на ріст волосся: правда, яка вас вразить

Чи варто стригти волосся частіше

Фахівці запевняють, що ніякої залежності між тим, наскільки ви часто стрижете волосся й тим, як швидко воно росте - немає. Зовсім.

Здивовані? Адже велика частина стилістів та перукарів тільки й говорять про те, що потрібно частіше обрізати волосся, а глянцеві журнали нам прищеплювали це помилкове переконання дуже багато років.

Але насправді тут не має ніякого зв'язку та й бути не може. Якщо волосся росте від самого коріння, то як воно може бути пов'язане зі стрижкою кінчиків? Ніяк.

А яка користь від стрижки

Попри те, що волосся після стрижки не стане рости швидше, стрижка кінчиків має значення. По-перше, саме так ви зможете позбавитися від посічених кінчиків, яким не допомагають бальзами та шампуні.

По-друге, якщо довго волосся не стригти, то воно стоншується і вам прийдеться відрізати при наступному відвідуванні перукарні набагато більше, ніж ви планували.

І ще один важливий факт. Стрижка та її частота ніяк не вплине на швидкість росту волосся, бо цей параметр закладений в кожну людину на генетичному рівні. Зазвичай у середньостатистичної жінки волосся відростає за один місяць на 1-2 см.

А для прискорення росту варто добре та повноцінно харчуватися, додати до раціону вітаміни, мінерали та білки. А ще доглядати за вашою шевелюрою за допомогою масок, шампуню, олії, кондиціонерів хорошої якості.