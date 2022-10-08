Как часто можно красить волосы, чтобы не навредить здоровью

Эксперименты с цветом - это всегда очень увлекательная процедура. Однако в погоне за идеальным цветом человек забывает о том, что волосы часто красить нельзя.

Обычно поход к парикмахеру, чтобы просто обновить прическу или покрасить волосы, становится если не ритуалом, то уже привычкой. Каждый подвергается этому, будь то по желанию или по необходимости.

Многие без колебаний окрашивают волосы, чтобы произвести фурор у окружающих, однако другие делают это, чтобы скрыть несколько седых волосков. Несмотря на это и независимо от причин, необходимо соблюдать определенное время между каждой покраской.

Как часто можно красить волосы

Несколько эстетических причин могут побуждать освежить цвет. Тем не менее, прежде чем поддаться искушению, необходимо соблюдать очень точное время между двумя окрасками.

Желательно подождать от 4 до 6 недель, прежде чем думать об окрашивании волос. Некоторые красители на основе щадящих формул с пониженным содержанием аммиака и небольшим количеством окислителей могут позволить сократить этот период. Несмотря ни на что, если ваши волосы очень чувствительны, рекомендуется подождать месяц или даже полтора.

Кроме того, для окрашенных волос следует выбирать шампуни, содержащие антиоксиданты. Они помогут защитить волосы от внешнего воздействия, будь то загрязнения или солнечные лучи.

Чем можно заменить краску

Чтобы избежать определенных осложнений, которые могут вызвать химические краски для волос, можно использовать естественные способы. Они менее опасны для здоровья, но в то же время обеспечивают тот же результат.

Такие растительные красители доступны в форме тинкториальных порошков. Они изготавливаются только из растительных продуктов, будь то корни, листья или даже специи. Эти красители необходимо смешать с водой, чтобы получить пасту для нанесения на волосы.