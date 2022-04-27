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Ось чому насправді випадає волосся. Лікарі з'ясували причини

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 20:33
Ось чому насправді випадає волосся. Лікарі з'ясували причини Фото: Ось чому насправді випадає волосся (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Випадіння волосся - процес фізіологічний, і в нормі, коли певна кількість втраченого волосся замінюється новим, відрослим. Проте іноді стається збій, причини якого можуть бути різними. Лікарі з'ясували, які вони.

Про це пише Zdorovia.com

Експерти кажуть, що на день у людини випадає близько 100 волосин. І це непомітно. Якщо ж на гребінці чи подушці лишаються копни волосся, варто задуматися.

Які фактори провокують випадіння

Це може бути сезонність: навесні та восени волосся може випадати інтенсивніше. Якщо ж процес випадання волосся затягнувся, тоді варто задуматись і пошукати іншу причину.

Часто причиною випадіння волосся може бути нервовий стрес. При потрясіннях виробляється гормон стресу кортизол, що може спровокувати втрату волосяного покрову.

Призвести до втрати волосся можуть гострі дефіцити вітамінів та мінералів. Адже для повноцінного функціонування організму потрібні не тільки білки, жири та вуглеводи, але також вітамін D, залізо, магній, цинк та мідь.

Тривала хвороба, пов'язані з нею прийом антибіотиків, гормональних препаратів можуть стати причиною випадіння. Сюди ж відносяться й порушення у роботі ендокринної системи, гормональні збої.

Іноді проблема локальна. Наприклад, себорея, дерматит, псоріаз, грибкові захворювання, через які можна втратити волосся.

Раніше лікар назвала найдавніший засіб проти випадіння волосся, який є на кожній кухні.

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