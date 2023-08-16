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Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах

Новина українською →
Украина, Среда 16 августа 2023 14:59
Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах Что изменится в украинском образовании (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Период пандемии Covid-19 и полномасштабной войны является настоящим испытанием для украинского образования. В результате произошли значительные потери знаний, навыков, общения со сверстниками и т. д. Для того чтобы наверстать все пробелы, в Украине разработали алгоритм действий.

Об этом говорится в рекомендациях МОН.

Что предполагает разработанная программа

В соответствии с ней разработали 10 принципов для всех участников учебного процесса, которые помогут предотвратить негативные последствия.

Для учеников:

  • программа по наверстанию образовательных потерь отвечает всесторонним потребностям учащихся
  • образовательная среда является физически и эмоционально безопасной; в ней существуют планы предотвращения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации
  • учебная программа по наверстанию образовательных потерь сокращена; приоритет предоставляется самым важным компетенциям, их интеграции и закреплению
  • учебное время, форма обучения и экзамены могут быть адаптированы
  • программа по наверстанию образовательных потерь эффективно использует индивидуальный подход к обучению

Для учителей:

  • учителя возвращаются в образовательный процесс; их благополучие поддерживается после перерыва в преподавании
  • учителям предоставляются возможности и ресурсы для привлечения всех учеников и внедрения программы по работе с образовательными потерями

Для родителей:

  • ученики, их семьи и громады получают информацию, привлекаются к консультациям и активно участвуют в разработке и реализации программы по наверстанию образовательных потерь

Способы для восполнения пробелов в образовании

В начальной и средних школах будут делать акцент на самых важных предметах: украинский язык (чтение и письмо для начальной школы), математика и украинский язык и литература (для средней школы).

Кроме того, для 5-6 классов будут активно работать над возобновлением работы Новой украинской школы (НУШ).

Добавим, что уже с сентября 2023 года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 5-9 классов будут доступны тесты по всем предметам. Это необходимо для того, чтобы оценить эффективность программ.

А во избежание проблем с психическим здоровьем учителей и детей будут внедрять:

  • обучение учителей предоставления психосоциальной и психоэмоциональной поддержки
  • интеграцию социально-эмоционального обучения в образовательный процесс
  • отслеживание психического состояния детей
  • перенаправление к профессиональной помощи в сложных случаях
  • супервизию для учителей

В МОН выделили самые популярные проблемы, которые уже возникали и могут появиться снова вместе с решениями:

  • перегрузка учителей и учащихся (проблема) - программы должны включать только ключевые темы и предметы (решение)
  • недостаточно навыков у учителей - курсы по повышению квалификации
  • недостаточное количество коррекционных и педагогических занятий с детьми с особыми потребностями - доплаты учителям за эти занятия
  • нехватка финансирования - поиск и налаживание связей с международными партнерами

Все предложения Министерства можно внедрять в трех форматах обучения: очно, дистанционно и смешанно.

Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школахНужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах

Наиболее вероятно образовательные потери в Украине и их решение (скриншоты: mon.gov.ua)

Прежде всего они рассчитаны на те регионы Украины, где образовательные потери наибольшие:

  • Днепровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • отдельные громады в других областях, граничащих с РФ и Беларусью, где учебные заведения работают дистанционно из-за ситуации с безопасностью

Отметим, что работа по образовательным потерям рассчитана на перспективу и будет комплексно реализована после деоккупации и разминирования всех временно оккупированных территорий Украины.

Кстати, раньше мы писали, как будет проходить учеба в Украине с 1 сентября.

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