Нужно наверстать потери. Стало известно, как изменится образовательная программа в украинских школах
Период пандемии Covid-19 и полномасштабной войны является настоящим испытанием для украинского образования. В результате произошли значительные потери знаний, навыков, общения со сверстниками и т. д. Для того чтобы наверстать все пробелы, в Украине разработали алгоритм действий.
Об этом говорится в рекомендациях МОН.
Что предполагает разработанная программа
В соответствии с ней разработали 10 принципов для всех участников учебного процесса, которые помогут предотвратить негативные последствия.
Для учеников:
- программа по наверстанию образовательных потерь отвечает всесторонним потребностям учащихся
- образовательная среда является физически и эмоционально безопасной; в ней существуют планы предотвращения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации
- учебная программа по наверстанию образовательных потерь сокращена; приоритет предоставляется самым важным компетенциям, их интеграции и закреплению
- учебное время, форма обучения и экзамены могут быть адаптированы
- программа по наверстанию образовательных потерь эффективно использует индивидуальный подход к обучению
Для учителей:
- учителя возвращаются в образовательный процесс; их благополучие поддерживается после перерыва в преподавании
- учителям предоставляются возможности и ресурсы для привлечения всех учеников и внедрения программы по работе с образовательными потерями
Для родителей:
- ученики, их семьи и громады получают информацию, привлекаются к консультациям и активно участвуют в разработке и реализации программы по наверстанию образовательных потерь
Способы для восполнения пробелов в образовании
В начальной и средних школах будут делать акцент на самых важных предметах: украинский язык (чтение и письмо для начальной школы), математика и украинский язык и литература (для средней школы).
Кроме того, для 5-6 классов будут активно работать над возобновлением работы Новой украинской школы (НУШ).
Добавим, что уже с сентября 2023 года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 5-9 классов будут доступны тесты по всем предметам. Это необходимо для того, чтобы оценить эффективность программ.
А во избежание проблем с психическим здоровьем учителей и детей будут внедрять:
- обучение учителей предоставления психосоциальной и психоэмоциональной поддержки
- интеграцию социально-эмоционального обучения в образовательный процесс
- отслеживание психического состояния детей
- перенаправление к профессиональной помощи в сложных случаях
- супервизию для учителей
В МОН выделили самые популярные проблемы, которые уже возникали и могут появиться снова вместе с решениями:
- перегрузка учителей и учащихся (проблема) - программы должны включать только ключевые темы и предметы (решение)
- недостаточно навыков у учителей - курсы по повышению квалификации
- недостаточное количество коррекционных и педагогических занятий с детьми с особыми потребностями - доплаты учителям за эти занятия
- нехватка финансирования - поиск и налаживание связей с международными партнерами
Все предложения Министерства можно внедрять в трех форматах обучения: очно, дистанционно и смешанно.
Наиболее вероятно образовательные потери в Украине и их решение (скриншоты: mon.gov.ua)
Прежде всего они рассчитаны на те регионы Украины, где образовательные потери наибольшие:
- Днепровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- отдельные громады в других областях, граничащих с РФ и Беларусью, где учебные заведения работают дистанционно из-за ситуации с безопасностью
Отметим, что работа по образовательным потерям рассчитана на перспективу и будет комплексно реализована после деоккупации и разминирования всех временно оккупированных территорий Украины.
Кстати, раньше мы писали, как будет проходить учеба в Украине с 1 сентября.
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