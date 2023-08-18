Як будуть вчитися діти в Україні з 1 вересня: формати та вимоги до шкіл

Новий навчальний рік не за горами. Хтось зі школярів навчатиметься у своєму класі, а хтось - вдома перед екраном ноутбука чи телефона. Але разом із тим навчальний процес буде організовано для всіх дітей в Україні.

Що зміниться у 2023/2024 навчальному році, розповіли в Міністерстві освіти та науки.

Форми освітнього процесу

У МОН пропонують три формати навчання:

очно (лише в навчальному закладі)

дистанційно (лише вдома)

змішано (і вдома, і в навчальному закладі)

Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Крім того, рішення ухвалюють за участю батьків.

Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати для своєї дитини іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну чи екстернатну.

До речі, на форму навчання в конкретному закладі впливає також його можливість убезпечити та захистити всіх учнів, вчителів і працівників.

Інфографіка: МОН

Як буде відбуватися освітній процес очно

Якщо навчальний заклад хоче працювати штатно, тоді він повинен відповідати кільком вимогам:

очне навчання запроваджують тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу

якщо потужностей чи споруд недостатньо для укриття освітній процес можна організувати позмінно

Інфографіка: МОН

Як вчитися на змішаній формі

Вона передбачає навчання як очно, так і дистанційно. У такому разі заняття можуть відбуватися в такому форматі:

практичні та лабораторні заняття - очно

лекційні - дистанційно

Але разом із тим у МОН рекомендують для початкових класів проводити освітній процес повністю очно, адже це важливо для соціалізації школярів.

Інфографіка: МОН

Що робити з безпековою ситуацією

Форма освітнього процесу може змінюватися протягом семестру чи навчального року залежно від безпекової ситуації в конкретному населеному пункті.

Обов'язковою умовою є переривання навчання під час повітряної тривоги. Усі учасники освітнього процесу повинні пройти до укриття та перебувати там до відбою.

Педагогічна рада закладу освіти визначає структуру та тривалість навчального тижня, занять, форми організації освітнього процесу.

Інфографіка: МОН